Valerie Domínguez lanzó fuerte llamado de atención a las candidatas de Miss Universe Colombia

Durante el capítulo de este 21 de septiembre, una vez más las candidatas se enfrentaron a exigentes pruebas, una de ellas tuvo que ver con preparar una coreografía en la que además de mostrar sus habilidades para el baile, las representantes demostraron su capacidad para trabajar en equipo.

¿Cuál fue el motivo por el que Valerie Domínguez le llamó la atención a las candidatas de Miss Universe Colombia?

Tras presenciar las presentaciones que hicieron los dos equipos, Valerie Domínguez, Andrea Tovar y Hernán Zajar hicieron su respectiva retroalimentación en donde destacaron el trabajo de ambos, destacando al número uno, quienes lograron superar las expectativas y ganar esta prueba.

Sin embargo, cuando llegó el momento de hacer las observaciones sobre el equipo dos, Valerie Domínguez tomó la palabra para decir que, contrario al equipo uno, en este se percibió que, cada una iba por su lado y no había una coordinación de todas las integrantes, error que se evidenció en su presentación.

Así mismo, hizo énfasis en que una de las participantes que se notó más descoordinada en la coreografía, fue justamente Miss Caquetá, a quien la abordó para preguntarle qué había ocurrido.

Valerie Domínguez hizo llamado de atención a las candidatas. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Valerie Domínguez hizo fuerte llamado de atención a las candidatas de Miss Universe Colombia?

Ante la pregunta Cindy Vásquez aseguró que, es una persona a la que le cuesta un poco más este tipo de pruebas, además de señalar que, a su criterio, a su equipo les hizo falta contar con más tiempo para ensayar.

Valerie Domínguez y su fuerte llamado de atención a las candidatas de Miss Universe Colombia. Foto | Canal RCN.

Frente a la respuesta de la candidata, Domínguez aprovechó la oportunidad para hacer un contundente llamado de atención a ella y a todas las demás.

Y es que, de acuerdo con la exreina, ese tipo de situaciones no pueden ser una excusa, por lo que las invitó a concentrarse y enfocarse en su preparación, más allá de estar pendiente “de la de al lado”, pues en sus palabras “se están equivocando” y deben olvidarse “del chismecito”.

Finalmente, la exreina de belleza y jurado, les recordó a las aspirantes que están en un proceso de preparación en el que solo una será la encargada de representar a Colombia en Miss Universe.