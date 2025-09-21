Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Valerie Domínguez lanzó fuerte llamado de atención a las candidatas de Miss Universe Colombia

En el más reciente capítulo de Miss Universe Colombia, el reality, Valerie Domínguez se mostró en desacuerdo con la actitud de ciertas candidatas.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Valerie Domínguez como jurado en Miss Universe Colombia 2025.
La razón por la que Valerie Domínguez les llamó la atención a las candidatas. Foto | Canal RCN.

Durante el capítulo de este 21 de septiembre, una vez más las candidatas se enfrentaron a exigentes pruebas, una de ellas tuvo que ver con preparar una coreografía en la que además de mostrar sus habilidades para el baile, las representantes demostraron su capacidad para trabajar en equipo.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el motivo por el que Valerie Domínguez le llamó la atención a las candidatas de Miss Universe Colombia?

Tras presenciar las presentaciones que hicieron los dos equipos, Valerie Domínguez, Andrea Tovar y Hernán Zajar hicieron su respectiva retroalimentación en donde destacaron el trabajo de ambos, destacando al número uno, quienes lograron superar las expectativas y ganar esta prueba.

Artículos relacionados

Sin embargo, cuando llegó el momento de hacer las observaciones sobre el equipo dos, Valerie Domínguez tomó la palabra para decir que, contrario al equipo uno, en este se percibió que, cada una iba por su lado y no había una coordinación de todas las integrantes, error que se evidenció en su presentación.

Artículos relacionados

Así mismo, hizo énfasis en que una de las participantes que se notó más descoordinada en la coreografía, fue justamente Miss Caquetá, a quien la abordó para preguntarle qué había ocurrido.

Valerie Domínguez como jurado en Miss Universe Colombia 2025.
Valerie Domínguez hizo llamado de atención a las candidatas. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Valerie Domínguez hizo fuerte llamado de atención a las candidatas de Miss Universe Colombia?

Ante la pregunta Cindy Vásquez aseguró que, es una persona a la que le cuesta un poco más este tipo de pruebas, además de señalar que, a su criterio, a su equipo les hizo falta contar con más tiempo para ensayar.

Valerie Domínguez junto a Hernán Zajar y Andrea Tovar en Miss Universe Colombia 2025.
Valerie Domínguez y su fuerte llamado de atención a las candidatas de Miss Universe Colombia. Foto | Canal RCN.

Frente a la respuesta de la candidata, Domínguez aprovechó la oportunidad para hacer un contundente llamado de atención a ella y a todas las demás.

Y es que, de acuerdo con la exreina, ese tipo de situaciones no pueden ser una excusa, por lo que las invitó a concentrarse y enfocarse en su preparación, más allá de estar pendiente “de la de al lado”, pues en sus palabras “se están equivocando” y deben olvidarse “del chismecito”.

Finalmente, la exreina de belleza y jurado, les recordó a las aspirantes que están en un proceso de preparación en el que solo una será la encargada de representar a Colombia en Miss Universe.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Gloria Mutis en Miss Universe Colombia 2025. Miss Universe Colombia

Miss Santander recordó su trágica historia de vida en Miss Universe Colombia, el reality

Gloria Mutis, Miss Santander, abrió su corazón para hablar de una dolorosa pérdida que sufrió años atrás cuando era una niña.

Andrea Tovar, Hernán Zajar y Valerie Domínguez como jurados de Miss Universe Colombia. Miss Universe Colombia

Así quedó la tabla de posiciones de Miss Universe Colombia, el reality

A pocos días de la gran final de Miss Universe Colombia el reality, Claudia Bahamón reveló cómo quedó la tabla de posiciones.

Cindy Vásquez en Miss Universe Colombia 2025. Miss Universe Colombia

Miss Caquetá rompió en llanto tras recibir fuerte llamado de atención en Miss Universe Colombia

En medio de una importante prueba de baile, Cindy Vásquez se mostró frustrada al no poder seguir los pasos de sus compañeras.

Lo más superlike

Aida Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

Así habría reaccionado Aida Victoria Merlano al video de su esposo despechado

Aida Victoria Merlano compartió un video que los internautas vincularon con lo que estaría pasando en la relación con su esposo.

Falleció la periodista Débora Estrella en accidente aéreo Talento internacional

Falleció la periodista y presentadora Débora Estrella a sus 43 años en accidente aéreo

Ayda Valencia habló del caso de B-King Talento nacional

Claravidente hizo angustiante predicción sobre B-King: "Él ya no está en este plano"

Foto de Shakira en su infancia Shakira

Tía de Shakira comparte foto inédita de la cantante en su infancia durante el Carnaval de Barranquilla

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?