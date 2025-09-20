Tía de Shakira comparte foto inédita de la cantante en su infancia durante el Carnaval de Barranquilla

Una de las personas más cercanas a Shakirasorprendió en redes sociales al publicar una foto nunca antes vista de la cantante cuando era niña. Se trata de su tía Patricia Ripoll, quien compartió una entrañable imagen que combina tradición, familia y nostalgia.

¿Cuándo se tomó la foto inédita de Shakira?

En la publicación subida a Instagram, Patricia y Shakira aparecen disfrazadas para pleno Carnaval de Barranquilla, una celebración que en esa oportunidad además coincidió con el cumpleaños de la cantante.

“#TBT 📸 Esta foto es un pedacito de mi corazón. Aquí estoy, disfrazada en pleno Carnaval de Barranquilla, celebrando no solo la fiesta más alegre del mundo, sino también el cumpleaños de mi sobrina Shakira. ¡Sí! El Carnaval coincidió con su día y tuvimos una doble celebración llena de amor y pura tradición”, escribió la tía.

En la imagen, Shakira no miró a la cámara y lucía un traje verde de dos piezas de bailarina árabe, con algunos detalles dorados. Mientras su tía, a quien Shakira llama Patry, lucía un disfraz de color negro.

Los internautas resaltaron el parecido de Shakira con sus hijos, Milan y Sasha, especialmente en su mirada.

¿Quién es Patricia Ripoll, la tía de Shakira?

Patricia Ripoll ha sido una figura constante en la vida de Shakira. La cantante la considera casi como una hermana, por la cercanía y el vínculo especial que las une desde la infancia. Además, es reconocida por los seguidores de la artista barranquillera, quienes la reconocen como “la tía universal”, de acuerdo con medio local.

Shakira enamoró bailando y le recordaron a Piqué/ AFP: KEVIN WINTER

Aunque Patricia aseguró que no suele compartir fotos tan personales, confesó que esta imagen la llenó de nostalgia y ternura, por lo que quiso mostrarla al público.

“Porque ustedes también hacen parte de mi vida, y me encanta poder abrirles un poquito de mi mundo. Gracias por estar, por acompañarme siempre”, agregó.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de admiradores de Shakira, quienes agradecieron a Patricia por compartir un recuerdo familiar de la infancia de la artista.

Patricia es una de las familiares que hace parte del equipo de trabajo de Shakira. Su relación se ha fortalecido desde que Shakira vive en Miami, donde la señora Patricia reside hace varias décadas.

Ahora que doña Nidia del Carmen y don William no pueden estar al lado de Shakira todo el tiempo, Patricia está más a su lado.

“No estoy sustituyendo a mi hermana. Solo cumplo una misión de apoyo en todo, hasta donde se pueda, lo que mi sobrina necesite”, expresó Patricia para MiREDVista.