Fallece compositor de Taylor Swift y Bon Jovi en un accidente aéreo a los 57 años

¡El mundo de la música está de luto! Brett James, reconocido compositor estadounidense ganador del Grammy, falleció el 18 de septiembre de 2025, junto a su esposa y su hijastra, en un accidente de avión privado en Carolina del Norte de acuerdo con lo divulgado por la prensa internacional.

¿Qué pasó en el accidente en el que murió Brett James?

El siniestro ocurrió cuando la aeronave privada modelo Cirrus SR22T, propiedad de Brett James, minutos después de salir del aeropuerto John C Tune en Nashville se desplomó cerca de una escuela en Franklin, Carolina del Norte.

Muere en accidente aéreo Brett James, compositor ganador del Grammy y figura de la música country. (Foto de AFP)

Las autoridades confirmaron que no hubo heridos en la escuela primaria cercana, ni estudiantes, ni personal afectado.

“Los estudiantes y el personal están a salvo. Hubo un accidente de avión en la propiedad vecina. Reiteramos que todos los estudiantes y el personal están a salvo”, escribió la Oficina del Sheriff del Condado de Macon en una red social.

Se informó que en el vuelo viajaban Brett, su esposa, Melody Carole Wilson de 59 años, y su hijastra, Meryl Maxwell Wilson de 28 años, quienes también perdieron la vida en el inesperado accidente.

¿Quién era Brett James y por qué su partida conmueve al mundo de la música?

Nacido el 5 de junio de 1968 en Columbia, Misuri, Brett James Cornelius estudió en la Universidad Baylor y comenzó estudios de medicina en la Universidad de Oklahoma, que abandonó para dedicarse a la música.

Brett James, autor de éxitos para Taylor Swift y Carrie Underwood, muere en Carolina del Norte. (Foto de AFP)

James fue autor de más de 500 canciones grabadas por artistas de renombre como Carrie Underwood, Taylor Swift, Kenny Chesney, Bon Jovi, Kelly Clarkson, entre otros.

Algunos de sus éxitos incluyen “A Perfectly Good Heart” de Taylor Swift, y colaboraciones con Bon Jovi como “What Do You Got” y “Till We Ain’t Strangers Anymore”.

La noticia generó una gran conmoción en el mundo de la música. Algunos de sus colegas compartieron mensajes de condolencia en redes sociales

Las autoridades locales y federales ya empezaron las investigaciones pertinentes para determinar qué causó la caída del avión.

¿Qué Grammy ganó Brett James?

James, quien como ya mencionó trabajó con reconocidas cantantes como Taylor Swift, Bon Jovi y Keith Urban, ganó un Grammy a la Mejor Canción Country en 2006 por su coautoría de “Jesus, Take the Wheel”. El reconocido artista también escribió “Out Last Night” de Kenny Chesney.

“Brett fue un colaborador de confianza para los nombres más grandes del country, y un verdadero defensor de sus compañeros compositores”, dijo la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores en una publicación de Instagram al anunciar la muerte de James.