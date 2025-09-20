Aida Victoria Merlano sube video con otro hombre en día de Amor y Amistad en medio de rumores de separación

Aida Victoria Merlanosorprendió este fin de semana, en medio de la celebración de Amor y Amistad en Colombia, con un corto video en el que aparecía acompañada de un hombre que no es Juan David Tejada, el padre de su hijo.

Artículos relacionados La Jesuu Filtran impactante video de cómo sacaron a La Jesuu de su auto tras accidente de tránsito

¿Quién era el hombre que acompañaba a Aida Victoria Merlano?

En esta fecha especial, la empresaria y creadora de contenido estuvo en un centro comercial de Medellín por temas laborales, donde se encontró con un guarda de seguridad que la acompañó durante parte de su recorrido.

Aida Victoria Merlano dejó sorpresivo sobre su situación personal. (Foto Canal RCN)

En ese trayecto, Aida lo tomó del brazo y elogió los ojos de su acompañante. También le comentó que tenía un hijo y que el dinero que ganaba no era suficiente para mantenerlo. El coqueteo claramente no era real, sino parte de la personalidad extrovertida de la influenciadora, quien además se encuentra en medio de rumores de una presunta crisis amorosa con Juan David Tejada.

“Pero usted tiene esos ojos muy bellos, yo tengo un hijo y lo que me pagan aquí no me alcanza para criarlo, le digo. Yo con unas ganas de comprarme una lavadora nueva, sí, pues le estoy contando aquí desahogándome”, dijo Aida en el video.

El señor apenas se reía mientras caminaba a su lado. Sin duda, muchos lo consideraron la envidia del momento.

Artículos relacionados Karol G ¡Hermana de Karol G fue operada! Verónica Giraldo habla de su salud y manda mensaje a sus seguidores

Antes de ese video, Aida Victoria había compartido otro en el que reflexionaba sobre la vida, recordando a sus seguidores que nadie tiene una existencia perfecta y que lo que se ve en redes sociales no siempre refleja la realidad.

“Usted todavía creyendo que hay vidas perfectas, aquí detrás de la pantalla cada uno carga sus garabatos y eso solo lo sabe uno. Entonces la vida exenta de problemas no existe, usted simplemente pídale a Dios sabiduría para aprender de ellos y fuerza para trascenderlos”, expresó la creadora.

¿Aida Victoria Merlano y Juan David Sepúlveda se separaron?

A menos de cuatro meses del nacimiento de Emilio, los rumores de una ruptura entre Aida Victoria Merlano y Juan David Sepúlveda han llenado los titulares de medios de entretenimiento.

Artículos relacionados Talento internacional Actriz mexicana de Fear The Walking Dead muere a los 38 años tras luchar contra el cáncer

Cuando Yina Calderón insinuó que algo andaba mal en la pareja, el empresario reaccionó con un mensaje en el que pedía respeto por su vida personal y negaba cualquier infidelidad o duda sobre la paternidad de su hijo.

“Hoy cualquiera con un teléfono se inventa algo y sin prueba ya todo el mundo asume que es verdad… ni he sido infiel ni he puesto en duda jamás la paternidad de mi hijo”, escribió en su momento Juan David.

Hasta ahora, la pareja no ha confirmado ni desmentido los rumores de separación, aunque tampoco han vuelto a compartir contenido juntos. Por eso, los seguidores de Aida Victoria están muy atentos a cada publicación, lo que explica por qué videos como los de este fin de semana se vuelven virales en cuestión de horas.