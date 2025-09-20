Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Caterin Escobar y Mario Yepes enamoran con foto juntos de Amor y Amistad

Foto de Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes de Amor y Amistad, exparticipantes de MasterChef, genera múltiples comentarios en redes.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes juntos en Amor y Amistad
Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes encantan a sus fans con foto. (Fotos Canal RCN)

Una foto de Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes en el marco de Amor y Amistad tiene encantados a sus seguidores y a los de MasterChef Celebrity.

¿Cuál fue la foto de Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes de Amor y Amistad?

Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar han estado en el foco mediático en el último tiempo luego que ambos se empezaran a mostrar juntos tras su paso por MasterChef Celebrity.

Precisamente, en el marco de Amor y Amistad, la cuenta de Instagram del Canal hizo una publicación para conmemorar esta fecha en Colombia con varias parejas de amigos y de personajes en la ficción, entre ellos Mario Alberto y Caterin Escobar.

En la imagen se observa al exfutbolista abrazando a la actriz, quien se muestra sonriente y cómoda con el gesto de cariño de su entonces compañero de MasterChef Celebrity.

Fanáticos de MasterChef se emocionan con foto de Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes

Como era de esperarse esta fotografía de Amor y Amistad de Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes ha emocionado a los internautas, quienes han aprovechado los comentarios para expresar su encanto por la aparente pareja.

Cabe resaltar que, hasta el momento ni el exfutbolista, ni la actriz han confirmado su relación de manera directa, pero algunos de sus excompañeros de la competencia de cocina como Valentina Taguado y Julián Zuluaga han confirmado su vínculo.

Precisamente, Valentina durante su programa "Qué Hay pa´Dañar" confesó que siempre se mostró prudente con la relación de ambos y que solo fue hasta que se dejaron ver juntos públicamente que ella les escribió para confirmar si podía hablar del tema.

“Cuando ya salieron unas fotos, yo le pregunte: ¿Entonces, socia? ¿Calladita pues? Porque yo le echaba los perros a Yepes, pero de frente, pero sí, sí están juntos”.

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes se mostraron cocinando juntos
Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar provocaron múltiples comentarios con foto. (Fotos Canal RCN)

Caterin Escobar llamó "Novio" a Mario Yepes en video y así reaccionó él

En los últimos días los nombres de Caterin Escobar y Mario Yepes ya habían estado en el foco mediático luego que la actriz compartiera un video en sus redes sociales en el que le hacía una broma al excapitán de Colombia.

La actriz en el video se mostraba supuestamente hablando frente a la cámara y allí presentaba al exjugador como su novio actual.

Hoy ando por aquí con mi novio actual.

Esta forma de referirse hacia él no le gustó a Mario Alberto Yepes quien no dudó en reclamarle y pedirle que no lo llamara así.

Disque con mi novio actual, respétame ome.

Caterin Escobar le respondió a Yepes
Caterin Escobar y Mario Yepes se dejaron amorosos comentarios. (Fotos Canal RCN)
