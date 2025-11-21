Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Filtran fotografías de Fátima Bosch, antes de sus supuestos procedimientos estéticos

Fátima Bosch, la nueva Miss Universo, se habría realizado algunos procedimientos que la han llevado a lucir diferente en la actualidad.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Fátima Bosch es coronada como la nueva Miss Universo.
Fátima Bosch, la nueva Miss Universo, se habría realizado procedimientos estéticos. Foto | Lillian SUWANRUMPHA.

En la noche del pasado jueves 20 de noviembre, se llevó a cabo la gala de coronación de la nueva Miss Universo, en donde la representante de México, Fátima Bosch, logró obtener el título universal como la mujer más bella del planeta.

¿La nueva Miss Universo, Fátima Bosch, tiene procedimientos estéticos?

Tras su coronación en la capital de Tailandia, han empezado a circular fotografías de la joven que han generado controversia en redes sociales, ya que corresponden a su época de adolescencia y muestran un aspecto físico muy diferente al de hoy en día, situación que ha llevado a que los seguidores del certamen especulen sobre supuestas intervenciones estéticas.

En las imágenes que se filtraron en plataformas como Instagram y TikTok, se puede apreciar con un poco de detalle que, en su momento, Bosch usaba Brackets, tenía su cabello castaño natural y pecas en su rostro, además de un aspecto muy distinto en sus facciones, especialmente su nariz.

¿Qué procedimientos estéticos se habría realizado Fátima Bosch, la nueva Miss Universo?

A raíz de la filtración de las fotos, los internautas aseguran que la joven se habría sometido a un procedimiento para mejorar la apariencia de su nariz, sin embargo, la representante no se ha referido al tema públicamente.

Las cinco finalistas de Miss Universo 2025.
Filtran fotografías de cómo lucía Fátima Bosch en su adolescencia. Foto | Lillian SUWANRUMPHA.

Lo cierto, es que, al comparar las dos versiones de la hoy Miss Universo, sí existe una transformación bastante notoria, ya sea por el cambio natural, o porque se intervino estéticamente.

¿Quién es la nueva Miss Universo?

En cuanto a las opiniones de los usuarios en redes, cabe señalar que han estado divididas, pues, por un lado, hay quienes elogian la belleza de la mujer y su apariencia actualmente, sin embargo, hay quienes han cuestionado el tema de las c1rugías en los certámenes de belleza exponiendo que no deberían estar permitidos.

Mientras esta conversación ocurre en plataformas digitales, el título de Fátima como la mujer más bella del universo, ha sido motivo de alegría para los mexicanos quienes hoy suma su cuarta corona universal, luego de una participación impecable que, desde el principio la posicionó como una de las grandes favoritas de la edición 74 del concurso de belleza.

