Participante de MasterChef Celebrity Colombia quiere de compañera en la cocina a Melissa Gate

Tras la ausencia de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity Colombia, los cocineros sugieren quién podría ser su reemplazo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Participante de MasterChef Celebrity sugiere que ingrese Melissa Gate

Recientemente, en MasterChef Celebrity Colombia ha habido una gran controversia debido a que uno de los participantes no ha estado cocinando durante dos ciclos completos, pues se trata de Luis Fernando Hoyos, quien por tema de salud no ha podido volver a la competencia y por eso, sus compañeros se preguntan ¿qué pasará con él y habrá algún reemplazo?

¿Quién quiere a Melissa Gate en MasterChef Celebrity Colombia?

A través de las redes oficiales del Canal RCN, los cocineros de MasterChef Celebrity Colombia hablaron entre ellos mismos para opinar qué debería pasar con Luis Fernando Hoyos y si debería ser reemplazado, por lo que muchos de ellos dijeron que en su reemplazo debería llegar el último eliminado, o sea Valeria Aguilar, sin embargo, hubo un participante que sorprendió con su respuesta, pues Ricardo Vesga confesó que quien merecería estar en la cocina más importante del país es Melissa Gate y aunque no dio muchos detalles ni razones, dejó claro que ella merecería estar ahí.

¿Qué dicen los comentarios a la sugerencia de Ricardo Vesga al querer que Melissa Gate esté en MasterChef Celebrity Colombia?

De acuerdo con los más de dos mil comentarios que hay en la publicación del Canal RCN, algunos seguidores opinaron a favor de la propuesta de Ricardo Vesga y creen que Melissa Gate sería un buen complemento para la cocina y reconocen el gran afecto que muchas personas le tiene a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025; sin embargo, así mismo, hay opiniones rechazando tal sugerencia, pues no ven a una personalidad como ella dentro de la cocina.

¿Qué ha pasado con Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity Colombia?

Mencionado anteriormente, Luis Fernando Hoyos no ha cocinado durante dos ciclos en MasterChef Celebrity Colombia debido a que está enfermo, sin embargo, su ausencia empezó a generar intriga entre sus compañeros, quienes se pregunta qué podría pasar si no vuelve y se empieza a hablar sobre un supuesto reemplazo o reintegro, por eso, algunos cocineros dicen que sería Valeria Aguilar la indicada y merecedora de volver al programa.

