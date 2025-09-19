Al no poder quitarse el delantal negro, Carolina recibió una sanción inesperada en MasterChef

En la cocina más famosa del país no solo se gana con creatividad, sino que se pierde con errores básicos.

En esta ocasión, el ingrediente central era el aceite, un producto cotidiano pero exigente cuando se convierte en el protagonista de un plato, los jurados dejaron claro desde el inicio que no tolerarían preparaciones grasosas o pesadas, y que la clave estaría en la técnica y el balance de sabores.

¿Cómo se desarrolló el reto con el aceite en MasterChef Celebrity?

Cada participante tuvo que presentar una receta libre en la que el aceite cumpliera un rol fundamental, el formato fue individual y todos sabían que había mucho en juego, pues el mejor plato del reto obtendría una ventaja dependiendo del color de su delantal, mientras que el peor sería castigado con el delantal negro.

Al no poder quitarse el delantal negro, Carolina recibió una sanción inesperada. Foto Canal RCN

Las reglas eran sencillas pero contundentes, si el ganador llevaba delantal blanco, recibiría una ventaja secreta, y si llevaba el negro tendría la oportunidad de quitárselo.

En contraste, quien fracasara terminaría con la prenda negra y el peso de la desventaja para el siguiente reto.

¿Qué pasó con Carolina Sabino en la prueba de MasterChef Celebrity?

Carolina decidió apostar por un plato que requería técnica y concentración especialmente en su cocción, pero un error terminó costándole el rendimiento completo del reto.

Su propuesta, que incluía plátano como acompañamiento, llegó al jurado con la textura equivocada, estaba crudo y Jorge Rausch no dudó en señalar la falla con dureza calificando su preparación como la peor de toda la prueba.

Este resultado la puso inmediatamente en el centro de las miradas, pues Carolina ya portaba el delantal negro, por lo que no podía recibir el mismo castigo y en ese caso los jueces entregaron otro tipo de sobre, en el que el contenido no solo la afectaría solo a ella sino a sus compañeros.

¿En qué consistió la desventaja revelada en MasterChef Celebrity?

Al abrir el sobre, Carolina se encontró con un mensaje que no solo la sorprendió a ella sino a sus compañeros, pues la desventaja recaerá en la persona que haga equipo con ella en el próximo reto grupal.

La desventaja de 1.5 puntos afecta directamente al equipo que compita con Carolina. Foto Canal RCN

Esta penalización significa que la puntuación final de su grupo tendrá una reducción de 1.5 puntos en total, una dura desventaja que podría ser determinante en cualquier punto de la competencia.

Carolina no pudo quitarse el delantal negro y ahora cargará con la responsabilidad de arrastrar a sus compañeros a un escenario más complejo, un giro inesperado que refuerza la tensión de este ciclo de competencia, al darse cuenta de que un mínimo error puede afectar a varios participantes, añadiendo un nivel adicional de presión y estrategia en la cocina más famosa de Colombia.