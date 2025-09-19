Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Vivian Jenna Wilson, hija trans de Elon Musk, debutó como modelo en Nueva York

Vivian Jenna Wilson, hija trans de Elon Musk, debutó en la Semana de la Moda de Nueva York y reafirmó su camino lejos de su padre.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Vivian Jenna Wilson, hija trans de Elon Musk, debutó en la Semana de la Moda de Nueva York y reafirmó su camino lejos de su padre. Foto Freepik

La Semana de la Moda de Nueva York fue testigo de un momento histórico, el debut en pasarela de Vivian Jenna Wilson, hija trans de Elon Musk, quien a sus 21 años decidió dar un paso firme en la industria del modelaje.

Su aparición no solo significó un inicio en el mundo de la moda, también recordó al público la distancia que mantiene con su padre, uno de los empresarios más influyentes y polémicos del planeta.

Artículos relacionados

¿Quién es Vivian Jenna Wilson y cuál ha sido su camino?

Vivian nació en 2004 y durante su adolescencia vivió un proceso de búsqueda personal que culminó en 2022, cuando realizó su transición de género y formalizó el cambio de nombre.

 

Al elegir llevar el apellido de su madre, Justine Wilson, marcó un quiebre definitivo con Elon Musk, con quien no tiene relación desde hace varios años, ese distanciamiento no solo es emocional, también implica una separación total en el ámbito económico y familiar.

Vivian ha construido su propia identidad lejos del apellido paterno y del entorno mediático que lo rodea, apostando por un camino en el que el arte, la moda y el activismo se entrelazan.

Artículos relacionados

¿Cómo fue su debut en la pasarela?

El estreno de Vivian en la New York Fashion Week se dio en el desfile de Alexis Bittar, inspirado en los años 90. La puesta en escena buscaba visibilizar los prejuicios los cuerpos trans, convirtiendo la moda en un espacio de resistencia.

Vivian Jenna Wilson debutó en la pasarela de Alexis Bittar en la Semana de la Moda de Nueva York.
Vivian Jenna Wilson debutó en la pasarela de Alexis Bittar en la Semana de la Moda de Nueva York. Foto Freepik

Estas apariciones consolidaron su lugar como una figura emergente que combina estética y discurso político en cada presentación.

Artículos relacionados

¿Qué papel juega el activismo en su carrera?

Más allá de las pasarelas, Vivian ha vinculado el arte con causas sociales desde hace tiempo y colaboró con proyectos que promueven mensajes de igualdad y exploró la escena drag con el nombre artístico Vivllainous, participando en un evento benéfico en Los Ángeles a favor de migrantes.

A sus 21 años, Vivian Jenna Wilson se consolida como una voz emergente en el modelaje y el activismo.
A sus 21 años, Vivian Jenna Wilson se consolida como una voz emergente en el modelaje y el activismo. Foto Freepik.

Su distanciamiento con Elon Musk, quien en los últimos años ha expresado posturas críticas hacia la comunidad trans, refuerza su decisión de construir una identidad pública propia.

Al combinar pasarela y activismo, Vivian se posiciona como una voz generacional que busca abrir espacios en la cultura pop y demostrar que la moda puede ser también una herramienta de transformación social.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Se le filtró video de Yailin La Más Viral Yailin

Se filtró supuesto video privado de Yailin, expareja de Anuel, con famoso influenciador

La cantante dominicana Yailin se ha visto envuelta en polémica tras un video privado que salió a la luz en las últimas horas.

Marcela Reyes respondió a crítica sobre tema de B-King Marcela Reyes

Marcela Reyes enfrentó a internauta que la cuestionó tras desaparición de B-King

Marcela Reyes estalló luego que internauta la cuestionara por su reacción a lo que le pasó a su expareja, B-King.

Andrea Valdiri le hizo lujosa habitación a su mascota Andrea Valdiri

¡Con televisor! Andrea Valdiri le mandó a hacer lujosa habitación a su mascota: así quedó

Andrea Valdiri genera revuelo tras mostrar la lujosa habitación que le mandó a construir a su mascota: "Vive mejor que cualquiera".

Lo más superlike

Hija de Camilo y Evaluna, Índigo, sorprendió con su swing al bailar en ensayo de su papá. Evaluna Montaner

Evaluna y Camilo revelan a sus fans el verdadero significado de sus tatuajes

Evaluna y Camilo compartieron en España el significado de sus tatuajes, símbolos que guardan momentos de amor, familia y su vida en pareja.

Al no poder quitarse el delantal negro, Carolina recibió una sanción inesperada. MasterChef Celebrity Colombia

Al no poder quitarse el delantal negro, Carolina recibió una sanción inesperada en MasterChef

Christian Nodal acepta el premio al Mejor Álbum Ranchero/Mariachi. Christian Nodal

Fan acusa a Christian Nodal de mirarla toda la noche durante reciente concierto

Soñar Curiosidades

¿Qué significa soñar estar volando?, neurólogo comparte curiosa respuesta

Peor trabajo Tecnología

¿Cuál es el peor trabajo del mundo?, según la inteligencia artificial (IA)