Vivian Jenna Wilson, hija trans de Elon Musk, debutó como modelo en Nueva York

La Semana de la Moda de Nueva York fue testigo de un momento histórico, el debut en pasarela de Vivian Jenna Wilson, hija trans de Elon Musk, quien a sus 21 años decidió dar un paso firme en la industria del modelaje.

Su aparición no solo significó un inicio en el mundo de la moda, también recordó al público la distancia que mantiene con su padre, uno de los empresarios más influyentes y polémicos del planeta.

¿Quién es Vivian Jenna Wilson y cuál ha sido su camino?

Vivian nació en 2004 y durante su adolescencia vivió un proceso de búsqueda personal que culminó en 2022, cuando realizó su transición de género y formalizó el cambio de nombre.

Al elegir llevar el apellido de su madre, Justine Wilson, marcó un quiebre definitivo con Elon Musk, con quien no tiene relación desde hace varios años, ese distanciamiento no solo es emocional, también implica una separación total en el ámbito económico y familiar.

Vivian ha construido su propia identidad lejos del apellido paterno y del entorno mediático que lo rodea, apostando por un camino en el que el arte, la moda y el activismo se entrelazan.

¿Cómo fue su debut en la pasarela?

El estreno de Vivian en la New York Fashion Week se dio en el desfile de Alexis Bittar, inspirado en los años 90. La puesta en escena buscaba visibilizar los prejuicios los cuerpos trans, convirtiendo la moda en un espacio de resistencia.

Vivian Jenna Wilson debutó en la pasarela de Alexis Bittar en la Semana de la Moda de Nueva York. Foto Freepik

Estas apariciones consolidaron su lugar como una figura emergente que combina estética y discurso político en cada presentación.

¿Qué papel juega el activismo en su carrera?

Más allá de las pasarelas, Vivian ha vinculado el arte con causas sociales desde hace tiempo y colaboró con proyectos que promueven mensajes de igualdad y exploró la escena drag con el nombre artístico Vivllainous, participando en un evento benéfico en Los Ángeles a favor de migrantes.

A sus 21 años, Vivian Jenna Wilson se consolida como una voz emergente en el modelaje y el activismo. Foto Freepik.

Su distanciamiento con Elon Musk, quien en los últimos años ha expresado posturas críticas hacia la comunidad trans, refuerza su decisión de construir una identidad pública propia.

Al combinar pasarela y activismo, Vivian se posiciona como una voz generacional que busca abrir espacios en la cultura pop y demostrar que la moda puede ser también una herramienta de transformación social.