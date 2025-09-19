Violeta Bergonzi obtuvo una nueva ventaja secreta en MasterChef Celebrity ¿De qué se trata?

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Violeta Bergonzi apostó por una receta arriesgada en MasterChef Celebrity 2025 y se llevó una ventaja secreta que podría cambiar el juego.

Violeta Bergonzi arriesgó en MasterChef con una receta inesperada y terminó quedándose con la ventaja de la noche. Foto Canal RCN

Este capítulo de MasterChef Celebrity estuvo marcado por la creatividad, la técnica y sobre todo un ingrediente que suele ser controversial en la cocina, el aceite.

Los participantes debían presentar un plato en el que el elemento fuera protagonista sin caer en preparaciones grasosas o poco apetecibles, con una instrucción clara, sorprender al jurado con equilibrio y sabor.

¿Cómo fue el reto del aceite en MasterChef Celebrity?

Los participantes enfrentaron la prueba de manera individual y con la libertad de elegir cualquier tipo de receta en la que el aceite tuviera un rol central, sin embargo, la exigencia de los jueces Belén Alonso y Jorge Rausch era evitar la saturación y demostrar un manejo delicado de este ingrediente.

Cada plato sería evaluado minuciosamente para definir tanto el mejor como el peor desempeño de la jornada, además incluía un factor de tensión adicional, quien resultara ganador podría acceder a una ventaja secreta, la cual dependería del color del delantal que llevara.

Con dos ventajas acumuladas, Violeta Bergonzi se consolida como una de las participantes más fuertes de MasterChef Celebrity. Foto Canal RCN

En caso de portar el blanco, se sumaría una ventaja, mientras que, con el delantal negro, el privilegio sería retirarse el delantal y “salvarse” de ir a un reto de eliminación, y para quien entregara el peor plato, sería recibir el delantal negro.

¿Qué hizo Violeta Bergonzi para destacarse en MasterChef Celebrity?

Lejos de lo que muchos esperaban, Violeta se arriesgó a salir de su zona de confort, decidió apostar por una receta de inspiración china, una cocina que no suele preparar con frecuencia.

Para afrontar este reto, contaron con la asesoría constante de Nicolás de Zubiría, quien guio sus pasos durante la ejecución, logrando un resultado que sorprendió al jurado y su preparación mostró un equilibrio perfecto entre técnica, sabor y el uso del aceite como un recurso sutil y elegante sin caer en excesos.

Los jueces coincidieron en señalar que el plato de Violeta fue el más sobresaliente de todos, permitiéndole quedarse con la ventaja de esta prueba.

¿En qué consistió la ventaja que obtuvo Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity?

El misterio de la ventaja fue revelado únicamente para la audiencia en casa que sigue el paso a paso de la cocina más famosa de Colombia, ya que los compañeros de Violeta no podían conocer el beneficio sin autorización del jurado.

Violeta Bergonzi sorprendió con un plato inspirado en la cocina china. Foto Canal RCN

De lo contrario, ella perdería su ventaja de inmediato. En este caso, expresó para el programa que obtuvo un beneficio clave para el próximo reto, pues el equipo que compita junto a ella recibirá 1.5 puntos adicionales en la calificación final.

Una noticia que llega justo en un momento especial para Violeta, quien ya había acumulado otra ventaja en un reto anterior, una racha de éxito que ha ganado a través de la creatividad y la determinación en cada plato.

