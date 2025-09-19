Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Con televisor! Andrea Valdiri le mandó a hacer lujosa habitación a su mascota: así quedó

Andrea Valdiri genera revuelo tras mostrar la lujosa habitación que le mandó a construir a su mascota: "Vive mejor que cualquiera".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Andrea Valdiri le hizo lujosa habitación a su mascota
Andrea Valdiri mostró los lujos que le dio a su mascota. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Andrea Valdiri se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas tras mostrar la lujosa habitación que le mandó a hacer a su perro llamado Maylu.

¿Cómo es la lujosa habitación que Andrea Valdiri le mandó a hacer a su mascota?

No es un secreto que Andrea Valdiri es una de las influenciadoras que más gana en redes sociales y esto quedó demostrado con la habitación y detalles que la barranquillera mostró que tuvo con su mascota.

Andrea Valdiri mostró que le compró de todo a su mascota cama, cobijas, mesas de noches, lámparas, armario para su ropa, accesorios para su cuidado, mini nevera y hasta un proyector de televisión.

Las hijas de la influenciadora ayudaron a Andrea Valdiri a organizarle toda la habitación a la mascota, a quien mostraron disfrutar plácidamente de todas sus comodidades.

Andrea Valdiri
Andrea Valdiri mostró la lujosa habitación que le mandó a hacer a su mascota. (Foto Canal RCN)

¿Cuál fue el lujoso collar que Andrea Valdiri le mandó a hacer a su mascota?

Si todo esto parecía excentricidades, la hija menor de Andrea Valdiri, Adhara, mostró que le tenían un regalo especial a su mascota de Amor y Amistad, nada más y nada menos que un collar de perlas de color rosado.

El collar favorito de Mailu porque trae perlas.

Junto al video en el que mostró toda la lujosa habitación de Maylu, Andrea Valdiri expresó sus motivos para darle este detalle a su mascota, asegurando que era una forma de demostrar el verdadero sentido del amor.

Hoy celebro el amor más puro y la amistad más leal, como se merece lo mejor le regalamos su propia habitación con mucho amor de tu familia, para Maylu Valdiri.

¿Qué reacciones ha dejado la lujosa habitación que Andrea Valdiri le hizo a su mascota?

Como era de esperarse las reacciones y comentarios a la lujosa habitación que Andrea Valdiri y su hija le organizaron a su mascota no se hicieron esperar.

Por un lado muchos se mostraron anonadados por tanto lujo y todo lo que la influenciadora le compró a su mascota, dejando comentarios irónicos como: "Ese perrito tiene mejor vida que yo", "Merezco ser ese perrito" o "Quiero una familia así".

No obstante, también algunos internautas criticaron a Andrea Valdiri al calificar estos detalles como excéntricos y por malgastar su dinero de esa forma.

Andrea Valdiri en la gala de La casa de los famosos Colombia 2025.
Andrea Valdiri divide opiniones al mostrar la habitación que le mandó a hacer su mascota. (Foto Canal RCN)
