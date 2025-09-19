Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionó Valeria Aguilar cuando le preguntaron por Raúl Ocampo en entrevista tras MasterChef

Valeria Aguilar no se guardó nada y sorprendió al revelar lo que piensa de Raúl Ocampo tras su salida de MasterChef Celebrity.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Valeria Aguilar se sinceró sobre Raúl Ocampo
Valeria Aguilar habló sobre Raúl Ocampo en entrevista. (Foto Canal RCN)

Valeria Aguilar se convirtió en la más reciente eliminada de MasterChef Celebrity y tras su salida de la competencia de cocina, la influenciadora reveló detalles de sus excompañeros.

¿Cómo reaccionó Valeria Aguilar cuando le preguntaron por Raúl Ocampo en entrevista?

Valeria Aguilar estuvo conversando en Buen día, Colombia sobre su experiencia por MasterChef Celebrity en donde según ella conoció a grandes personas que ahora son sus amigos como Valentina Taguado y Raúl Ocampo.

Precisamente, la presentadora Ana Karina Soto quiso hacerle una dinámica de preguntas rápidas a la influenciadora en donde le indagó por el más guapo de la competencia para ella.

Valeria Aguilar no dudó en revelar que para ella el actor Raúl Ocampo era el hombre más guapo de la competencia.

El más guapo Raúl.


Asimismo, Valeria Aguilar aseguró que la actriz Caterin Escobar era la mujer que más le parecía espectacular.

Valeria Aguilar reveló secretos de sus compañeros de MasterChef Celebrity, ¿qué dijo?

En medio de esta dinámica a Valeria le hicieron diferentes preguntas sobre compañeros de MasterChef Celebrity.

Dentro de las preguntas, a la improvisadora le indagaron por quién era el o la más competitivo/a, eligiendo a Violeta Bergonzi, el más cascarrabias se decantó por Don Jorge, entre otras.

Frente a quién era el o la más nerviosa, creativa y divertida, Valeria se eligió a sí misma y confesó que estaba bastante asustada.

Estaba asustada porque era mi primera vez en televisión.

En medio de estas preguntas, también hizo una curiosa revelación en donde aseguró que el actor Ricardo Vesga era el más dormilón, contando una anécdota de él.

Ricardo Vesga se dormía en el balcón, sépanlo Colombia, él ya no está pa' eso.

Ricardo Vesga
Valeria Aguilar reveló anécdota de Ricardo Vesga. (Foto Canal RCN)

¿Quién quiere que gane MasterChef Celebrity Valeria Aguilar?

La dinámica entre Ana Karina Soto y Valeria Aguilar concluyó con quién era su participante favorito de MasterChef Celebrity.

La influenciadora aseguró que para ella "La más" era su amiga Valentina Taguado, a quien eligió como su favorita para quedarse con el título de la competencia.

Valeria Aguilar y Valentina Taguado consolidaron una gran amistad durante la competencia y esto quedó demostrado en la salida de la joven improvisadora.

Valentina Taguado y Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity 2025.
Valentina Taguado presumió su reencuentro con Valeria Aguilar. (Foto Canal RCN)
