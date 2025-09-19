Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Qué significa soñar estar volando?, neurólogo comparte curiosa respuesta

Un experto se aventuró a dar tres concepciones que pueden relacionarse con el hecho de soñar sintiendo que está volando.

Soñar
¿Qué significa soñar estar volando?, neurólogo comparte curiosa respuesta | Foto del Canal RCN.

Los sueños son producidos por diferentes factores. Independientemente de lo que sea, existen diversas interpretaciones en torno a lo que se sueña.

Desde una muerte hasta volverse millonario, los sueños hacen parte de cada quien. Una de estas visualizaciones es la de imaginar que la persona está volando.

Aunque puede ser poco común soñar que una persona vuela, hay un significado para ello. De hecho, no se trata de cualquier explicación, pues la neurología lo respalda.

¿Qué significado le da la neurología al sueño de estar volando?

En una entrevista para el podcast que lleva el nombre de 'Tengo un plan', el neurólogo Manuel Sans Segarra compartió su percepción de lo que significa soñar teniendo la posibilidad de volar.

Entre sus consideraciones, el experto dice que puede ser una manifestación de la supraconciencia, pero esto no es todo.

Mujer en las nubes
Los sueños suelen tener interpretaciones | Foto del Canal RCN.

Para darle una concepción más puntual, son diversos los estudios e investigaciones que tiene Sans Segarra. En ese orden de ideas, que una persona sueñe que está volando puede relacionarse con los siguientes tres ítems o significados:

  • Un vínculo profundo con la imaginación y la inspiración interior.
  • La necesidad de soltar cargas o escapar de circunstancias que nos restringen en la vida cotidiana.
  • La apertura hacia un nivel más elevado de conciencia o entendimiento del mundo.

Cabe decir que lo anterior tan solo es una explicación de las muchas que existen.

Por ejemplo, como en la actualidad existe la posibilidad de preguntarle a la inteligencia artificial (IA), la herramienta tecnológica también tiene su propio significado de soñar que se tiene la capacidad de volar.

Soñar
Soñar es común | Foto del Canal RCN.

¿Qué significa estar volando?, según la IA

De acuerdo con la IA, es importante determinar el contexto del sueño: pues no es lo mismo estar soñando que se vuela con miedo o con alegría. Dicho esto, la tecnología responde lo siguiente:

  • Si la persona vuela con miedo o dificultad, puede significar inseguridad o sensación de no estar preparado para un cambio.
  • Si la persona vuela con alegría, habla de un momento de expansión personal y optimismo.
