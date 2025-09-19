¿Qué significa soñar estar volando?, neurólogo comparte curiosa respuesta

Los sueños son producidos por diferentes factores. Independientemente de lo que sea, existen diversas interpretaciones en torno a lo que se sueña.

Desde una muerte hasta volverse millonario, los sueños hacen parte de cada quien. Una de estas visualizaciones es la de imaginar que la persona está volando.

Aunque puede ser poco común soñar que una persona vuela, hay un significado para ello. De hecho, no se trata de cualquier explicación, pues la neurología lo respalda.

¿Qué significado le da la neurología al sueño de estar volando?

En una entrevista para el podcast que lleva el nombre de 'Tengo un plan', el neurólogo Manuel Sans Segarra compartió su percepción de lo que significa soñar teniendo la posibilidad de volar.

Entre sus consideraciones, el experto dice que puede ser una manifestación de la supraconciencia, pero esto no es todo.

Para darle una concepción más puntual, son diversos los estudios e investigaciones que tiene Sans Segarra. En ese orden de ideas, que una persona sueñe que está volando puede relacionarse con los siguientes tres ítems o significados:

Un vínculo profundo con la imaginación y la inspiración interior.

con la imaginación y la inspiración interior. La necesidad de soltar cargas o escapar de circunstancias que nos restringen en la vida cotidiana.

cargas o escapar de circunstancias que nos restringen en la vida cotidiana. La apertura hacia un nivel más elevado de conciencia o entendimiento del mundo.

Cabe decir que lo anterior tan solo es una explicación de las muchas que existen.

Por ejemplo, como en la actualidad existe la posibilidad de preguntarle a la inteligencia artificial (IA), la herramienta tecnológica también tiene su propio significado de soñar que se tiene la capacidad de volar.

¿Qué significa estar volando?, según la IA

De acuerdo con la IA, es importante determinar el contexto del sueño: pues no es lo mismo estar soñando que se vuela con miedo o con alegría. Dicho esto, la tecnología responde lo siguiente: