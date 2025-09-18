Natti Natasha celebrará su baby shower con sus fans en Puerto Rico: “Tienen que llevar regalito”

La cantante dominicana Natti Natasha y su pareja, el productor Raphy Pina, anunciaron que celebrarán el baby shower de su segundo hijo con una dinámica poco común.

¿Cómo y cuándo será el baby shower de Natti Natasha?

La artista compartió la noticia en un video publicado en sus redes sociales, donde explicó que la convocatoria está dirigida tanto a sus fanáticos como a la comunidad dominicana residente en Puerto Rico.

El encuentro, previsto para el domingo 28 de septiembre en el Mall of San Juan, será abierto al público y tendrá como eje central la solidaridad.

El evento comenzará a las 11:00 de la mañana y busca reunir a familias, amigos y seguidores en torno a un espacio de entretenimiento y ayuda social.

La entrada será gratuita y no requerirá boletería, pero sí tendrá un requisito: los asistentes deberán llevar un obsequio destinado a personas en situación de necesidad.

Entre las donaciones sugeridas se incluyen alimentos no perecederos, pañales, juguetes y ropa en buen estado, los cuales serán entregados a entidades benéficas de la isla.

Natti Natasha invita a su baby shower abierto con actividades, música y ayuda para la comunidad. (Foto: AFP)

Raphy Pina resaltó en el anuncio que todo lo recolectado será canalizado a través de organizaciones locales. La pareja aseguró que su intención es que la celebración trascienda lo personal y se convierta en una jornada de apoyo para quienes más lo necesitan.

¿Qué actividades tendrá el baby shower de Natti Natasha?

El programa revelado por la cantante incluye presentaciones musicales, shows de magia y animación.

DJ Luian, John Michael Colón y el animador JD estarán presentes, mientras que Natti Natasha cantará junto a su banda en vivo. Además, se prometieron sorpresas, regalos y un ambiente festivo pensado para todas las edades.

En el video de anuncio, Pina recordó que el primer baby shower de la pareja fue en Miami y adelantó que el de un tercer hijo podría celebrarse en República Dominicana.

La invitación quedó abierta a toda la comunidad: madres, abuelos, tíos y niños, en lo que describieron como una experiencia compartida de unión y alegría.

Natti Natasha mantiene una relación con Raphy Pina desde 2018. Tras varios años juntos, la pareja anunció su compromiso en 2021, aunque la boda quedó en pausa debido a la encarcelación del productor musical.

De su unión nació su primera hija, Vida Isabelle, quien llegó en 2021 y se convirtió en el centro de la vida familiar de ambos artistas.