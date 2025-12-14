Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La jesuu sorprendió con cercano baile con Yeferson Cossio: "me da pena hablar de lo que hice anoche"

La creadora de contenido La Jesuu dejó sin palabras a más de uno con un inesperado video junto a Yeferson Cossio en sus redes sociales.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
La Jesuu aseguró que se arrepiente de lo que sucedió en la noche que bailó con Yeferson Cossio
La Jesuu aseguró que se arrepiente de lo que sucedió en la noche que bailó con Yeferson Cossio/ Archivos RCN

La creadora de contenido, Valentina Ruiz, más conocida en redes sociales, como La Jesuu sorprendió hace unas horas a sus millones de seguidores al compartir un inesperado video en su ráfaga de historias en su cuenta oficial de Instagram

Esta vez, la caleña no estuvo sola, sino que fue precisamente la compañía que tuvo en uno de sus videos, lo que hizo aún más viral la situación. Se trata del también creador de contenido y empresario, Yeferson Cossio, quien bailó con ella de una manera muy cercana.

, Valentina se presumió bailando muy cercana junto al influencer paisa y aclaró públicamente que el video publicado estaba previamente autorizado por la pareja de Yeferson
, Valentina se presumió bailando muy cercana junto al influencer paisa y aclaró públicamente que el video publicado estaba previamente autorizado por la pareja de Yeferson/ Archivo RCN

Artículos relacionados

¿Cuál fue el video que compartió La Jesuu con Yeferson Cossio que causó revuelo en redes?

En medio de lo que parecía una fiesta muy amena, entre reconocidos creadores de contenido en Colombia, Valentina se presumió bailando muy cercana junto al influencer paisa y aclaró públicamente que el video publicado estaba previamente autorizado por la pareja de Yeferson: Carolina Gómez.

Sin embargo, el video ya había sido lo suficientemente sorpresivo para muchos internautas que parecían no conocer de manera tan abierta que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia fuera tan cercana con el antioqueño e incluso le enviaron múltiples comentarios y preguntas al respecto.

¿Por qué La Jesuu expresó que le daba pena hablar de lo que había sucedido tras bailar con Yeferson Cossio?

Horas, más tarde, la caleña fue tendencia nuevamente en las plataformas digitales, al compartir una nueva historia en su cuenta, donde aseguró que le daba pena hablar de lo que había sucedido en la fiesta, donde había bailado con Yeferson Cossio.

"¿Qué pasó anoche? Me da pena hablar de lo que hice anoche", fueron las palabras con las que Valentina causó aún más revuelo en redes.

Vale aclarar que la joven nunca dijo puntualmente que había sido por su baile con Cossio que estaba haciendo la aclaración, pero muchos lo interpretaron como una manera de reaccionar ante los múltiples comentarios que había generado su video.

La caleña fue tendencia nuevamente en las plataformas digitales, al asegurar que le daba pena hablar de lo que había sucedido
La caleña fue tendencia nuevamente en las plataformas digitales, al asegurar que le daba pena hablar de lo que había sucedido/ Archivo RCN

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Lina Tejeiro atraviesa uno de los momentos más dolorosos a nivel personal Lina Tejeiro

El doloroso adiós de Lina Tejeiro a su perrito Romeo: "la casa se siente muy vacía sin ti"

Lina Tejeiro reveló muy devastada la muerte de su mascota Romeo, quien la acompañó por más de ocho años.

Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025. Andrea Valdiri

Hija mayor de Andrea Valdiri impactó con su debut como modelo, así fue su primera sesión

Isabella Valdiri, hija mayor de Andrea Valdiri causó furor en redes sociales tras mostrar su gran talento y destreza para el mundo del modelaje.

Valentina Ferrer le regaló a J Balvin uno de los momentos más emotivos de su carrera artística J Balvin

Valentina Ferrer le dio la sorpresa del año a J Balvin en pleno concierto y hasta lo hizo llorar

Valentina Ferrer se llevó el protagonismo en el concierto del antioqueño en Bogotá y lo hizo conmoverse frente a millones de asistentes.

Lo más superlike

Cristiano Ronaldo debutaría en Fast and Furious Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo debutaría en el cine en la famosa saga ‘Fast & Furious’: esto se sabe

¡De la Champions a Hollywood! Vin Diesel reveló que tiene un papel para Cristiano Ronaldo en la próxima película de ‘Fast & Furious’.

'El Gato' Baptista reveló que padece del síndrome de la cueva Salud

¿Qué es el síndrome de la cueva que padece el actor ‘El Gato' Baptista?

J Balvin se sinceró previo a su concierto en El Campín J Balvin

J Balvin rompió el silencio previo a su concierto en El Campín y dejó emotivo mensaje

Muere la actriz Béatrice Picard, la voz de Marge Simpson Talento internacional

Fallece reconocida actriz de doblaje de 'Los Simpson': ¿de quién se trata?

Belinda lanza “Heterocromía” y nos deja ver un lado más maduro de su música. Belinda

Belinda se sincera sobre su estado sentimental tras el lanzamiento de "heterocromía"