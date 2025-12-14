La jesuu sorprendió con cercano baile con Yeferson Cossio: "me da pena hablar de lo que hice anoche"
La creadora de contenido La Jesuu dejó sin palabras a más de uno con un inesperado video junto a Yeferson Cossio en sus redes sociales.
La creadora de contenido, Valentina Ruiz, más conocida en redes sociales, como La Jesuu sorprendió hace unas horas a sus millones de seguidores al compartir un inesperado video en su ráfaga de historias en su cuenta oficial de Instagram
Esta vez, la caleña no estuvo sola, sino que fue precisamente la compañía que tuvo en uno de sus videos, lo que hizo aún más viral la situación. Se trata del también creador de contenido y empresario, Yeferson Cossio, quien bailó con ella de una manera muy cercana.
¿Cuál fue el video que compartió La Jesuu con Yeferson Cossio que causó revuelo en redes?
En medio de lo que parecía una fiesta muy amena, entre reconocidos creadores de contenido en Colombia, Valentina se presumió bailando muy cercana junto al influencer paisa y aclaró públicamente que el video publicado estaba previamente autorizado por la pareja de Yeferson: Carolina Gómez.
Sin embargo, el video ya había sido lo suficientemente sorpresivo para muchos internautas que parecían no conocer de manera tan abierta que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia fuera tan cercana con el antioqueño e incluso le enviaron múltiples comentarios y preguntas al respecto.
¿Por qué La Jesuu expresó que le daba pena hablar de lo que había sucedido tras bailar con Yeferson Cossio?
Horas, más tarde, la caleña fue tendencia nuevamente en las plataformas digitales, al compartir una nueva historia en su cuenta, donde aseguró que le daba pena hablar de lo que había sucedido en la fiesta, donde había bailado con Yeferson Cossio.
"¿Qué pasó anoche? Me da pena hablar de lo que hice anoche", fueron las palabras con las que Valentina causó aún más revuelo en redes.
Vale aclarar que la joven nunca dijo puntualmente que había sido por su baile con Cossio que estaba haciendo la aclaración, pero muchos lo interpretaron como una manera de reaccionar ante los múltiples comentarios que había generado su video.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike