Cardiólogo revela los 3 alimentos que consume todos los días porque cuidan el corazón

Cuidar el corazón es determinante para la vida. Estos tres alimentos son esenciales para un médico especialista.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Cardiólogo
Cardiólogo revela los 3 alimentos que consume todos los días porque cuidan el corazón | Foto Freepik.

El corazón es de los órganos esenciales para la vida. De su cuidado depende el funcionamiento del organismo, pero no todos cuentan con una buena salud al respecto.

¿Por qué hay que cuidar la salud del corazón?

La Organización Mundial de la Salud es enfática en decir que cuando se promueve el cuidado del corazón, se previenen riesgos conductuales y fisiológicos.

Entonces, son distintas las maneras para contribuir al corazón, una de ellas es mediante la alimentación.

Corazón
Se debe preservar la salud del corazón | Foto Freepik.

¿Qué alimentos sirven para cuidar la salud del corazón?

En la línea de la comida, el cardiólogo Diego Araiza dio a conocer a través de su perfil de TikTok los tres alimentos que procura comer todos los días para cuidar el corazón.

Los alimentos son los enunciados a continuación:

  1. Café: el doctor explica que este producto tiene muchos datos científicos y avalados, siempre y cuando no se exceda en las tazas consumidas y no afecte la calidad del sueño.
  2. Aceite de oliva: el consumo de aceite de oliva particularmente crudo puede que sea beneficioso para el corazón, en especial en lo que tiene que ver con la prevención de la muerte cardiovascular.
  3. Proteínas de alta calidad: estas pueden ser vegetales o animales. Araiza dice que mantienen saciado al organismo, contribuyen al apetito, ayudan a ganar masa muscular, permite la movilidad, autosuficiencia y capacidad.

Es pertinente decir que antes de incluir algunos de los alimentos compartidos anteriormente, se necesita consultar con expertos debido a que no todos los físicos son iguales y, por ende, lo que es beneficioso para algunos no lo es para otros.

Datos para tener en cuenta sobre el corazón

El portal web de la Cruz Roja consigna datos que son necesarios y están vinculados a la salud del corazón, son los siguientes:

  • Cada año fallecen 17,9 millones de personas a causa de esta la enfermedad cardiovascular.
  • El corazón ayuda mediante el bombeo de la sangre a que el oxígeno y los nutrientes lleguen a todas las células del organismo.
  • El corazón nunca descansa, siempre está trabajando en pro del organismo.
Corazón
Millones de personas mueren por afectaciones del corazón | Foto del Canal RCN.
