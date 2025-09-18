Influencer realizó protesta de ‘Los Brayans’ tras palabras del presiente de Colombia

El creador de contenido digital conocido como ‘El Brayan’ reaccionó con una parodia a las polémicas palabras del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien afirmó que las personas con este nombre solían ser quienes cometían actos indebidos.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria sorprendió con mensaje sobre demanda de alimentos tras escándalo amoroso

¿Qué dijo el presidente de Colombia sobre los hombres llamados Brayan?

El presidente de Colombia generó un gran revuelo en redes sociales tras manifestar, durante un importante evento de su agenda oficial, que solía referirse como “Brayans” a los hombres sin responsabilidad afectiva ni financiera hacia sus parejas, a quienes, según él, suelen abandonar tras dejarlas embarazadas.

“Muchachos perdidos en la vida, yo les llamo Brayans”, afirmó el mandatario, quien además los calificó de “vampiros” y “codiciosos”.

Sus declaraciones, emitidas en televisión nacional, provocaron todo tipo de reacciones en redes sociales, tanto por la falta de fundamentos como por el aporte a la estigmatización popular de este nombre.

¿Cómo reaccionó el creador de contenido ‘El Brayan’ ante las declaraciones del presidente de Colombia?

Horas más tarde de este inesperado acontecimiento, el creador de contenido digital ‘El Brayan’ compartió por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, un corto audiovisual en el que, junto a otros hombres con este mismo nombre, dejaron claro que no están de acuerdo con las afirmaciones del presidente de Colombia.

Artículos relacionados Talento nacional Famoso actor preocupa al revelar que padece de cáncer: ¿de quién se trata?

En este anuncio cargado de humor, ‘El Brayan’ informó sobre el nacimiento de la Asociación de Brayan de Colombia (ABC), un supuesto colectivo que exige respeto y reivindicación tras este polémico hecho.

“Desde la Asociación de Brayan de Colombia informamos a la Presidencia de la República que ya estamos cansados. Durante años se nos ha señalado injustamente, nos han convertido en memes y nos han negado el derecho a ser tomados en serio en nuestra vida laboral y personal”

Artículos relacionados Talento nacional Reconocida presentadora compartió emotivo mensaje tras el fallecimiento de su “hijito”

Posterior a esto, el creador de contenido pidió a los hombres que lo acompañaban a presentarse ante la cámara para dejar claro que su nombre no representa lo dicho por el presidente.

“Soy Brayan Steven y soy enfermero. Soy Brayan Armando y soy ingeniero mecánico. Soy Brayan David, profesor y fotógrafo. Soy Brayan David y soy administrador de empresas”.

El video rápidamente se viralizó en redes sociales en donde internautas apoyaron a los ‘Brayans’, quienes con humor lograron demostrar que detrás del estigma que la sociedad tiene sobre este nombre existen personas responsables, luchadoras y con sueños por cumplir.