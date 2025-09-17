Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Famoso influencer habría embarazado a su pareja y suegra a la vez: esto se sabe

El youtuber Nicholas Hunter genera revuelo en redes tras revelar el descubrimiento de género que le organizó a su pareja y suegra.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Influenciador emabarazó a su novia y suegra
Influenciador mostró el descubrimiento de género de su pareja y suegra. (Foto Freepik)

Hoy en día las cosas que pasan en redes sociales no paran de sorprender a los internautas y muestra de esto es el creador de contenido Nicholas Hunter, quien ha sido tendencia en el último tiempo por su relación con poliamorosa.

¿Nicholas Hunter embarazó a su pareja y a su suegra al tiempo?

Nicholas Hunter, más conocido como Nick Yardy, no deja de generar debate en redes sociales. El youtuber de origen jamaiquino aseguró meses atrás mantener una relación al tiempo con su novia y su suegra.

El influenciador comparte fotos y videos en los que muestra y habla abiertamente de la relación poliamorosa que sostiene con su novia y la madre de ella.

Sin embargo, si esto ya parecía extraño y generó opiniones divididas en redes sociales, la polémica creció cuando el influenciador reveló en marzo del presente año que ambas estaban embarazadas de él al tiempo.

Influenciador Nicholas Hunter embarazó a su suegra y pareja
Nicholas Hunter es tendencia por su caso con su pareja y suegra. (Foto Freepik)

¿Cómo fue el descubrimiento de género de la novia y suegra de Nicholas Hunter?

En la jornada del 16 de septiembre, Nicholas Hunter, su pareja y su suegra compartieron en redes sociales fotos y videos del descubrimiento de género de ambos bebés.

Según lo revelado, la novia de Hunter espera una niña, mientras que su madre dará a luz a un niño, algo que generó aún más comentarios en torno a la inusual dinámica familiar.

El influenciador compartió su alegría en redes sociales por tener niño y niña, además, confesó que será un gran reto hacerse cargo de ambos bebés junto a su pareja y suegra.

¿Qué reacciones ha provocado el caso de Nicholas Hunter con su pareja y suegra?

Como era de esperarse esta noticia y ahora video del descubrimiento del bebé de Nicholas Hunter, su pareja y suegra ha causado gran revuelo en redes sociales.

Aunque muchos se han mostrado en shock con el tema, otros creen que se trata de solo un tema de marketing por llamar la atención.

Sin embargo, los tres se han mantenido firmes en sus declaraciones al afirmar que su poliamor es genuino y que nació años atrás, llegando a contar que hubo una atracción desde el inicio.

“Cuando conocí a la mamá de Jade quedé en shock, pensé: ‘es muy linda’. Cuando ella entró a la relación fue como tener lo mejor de dos mundos. No me arrepiento", expresó Hunter en su momento.

Asimismo, tras la revelación de género la suegra de Nicholas aseguró sentirse feliz por el momento que vivía con su hija y nuero, quien es ahora su pareja también.

Nunca supe que podía amar a mi hija tanto como ahora, compartiendo el mismo padre que ella. Este es el amor más puro y genuino que hemos sentido... Ahora vamos a hacer esto de mamá juntas.

