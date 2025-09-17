Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Claudia Bahamón se despidió de Caterin Escobar tras su salida de MasterChef: "Tenía esto pendiente"

Tras contar el motivo de su silencio frente a la salida de Caterin Escobar, Claudia Bahamón se despidió con emotivo mensaje.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Claudia Bahamón se despidió de Caterin Escobar
Claudia Bahamón le dedicó mensaje a Caterin Escobar. (Fotos Canal RCN)

C

Los seguidores de MasterChef Celebrity cuestionaron a Claudia Bahamón recientemente trass percatarse que no se había despedido de Caterin Escobar en redes sociales después de su eliminación del programa.

Artículos relacionados

¿Cómo se despidió Claudia Bahamón de Caterin Escobar tras su salida de MasterChef Celebrity?

La polémica de Claudia Bahamón empezó tras la reciente salida de Valeria Aguilar de la competencia, ya que la presentadora le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

La presentadora al ver el revuelo que estaba generando en redes el hecho de no haberse despedido de Caterin decidió explicar sus motivos y prometió que lo haría. Algo que cumplió en la noche del 17 de septiembre.

La presentadora compartió un carrusel de fotografías junto a Caterin Escobar quien tiene un letrero con la frase "Extrañarán mi dulce".

Junto a las imágenes, Claudia Bahamón le dedicó unas emotivas palabras a la actriz en donde dejó claro que siempre tuvo la intención de despedirse de ella.

Tenía esto pendiente. Llevo dos semanas viajando y no pude coordinar con la eliminación de Kathe.

Claudia Bahamón, Caterin Escobar
Claudia Bahamón le dedicó emotivo mensaje a Caterin Escobar tras su salida de MasterChef. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

Claudia Bahamón reveló qué es lo que más ha extrañado de Caterin Escobar tras su salida de MasterChef Celebrity.

La presentadora Claudia Bahamón le expresó a Caterin Escobar que, con el pasar de los días en la competencia cada vez se hizo más notoria su ausencia.

La opita expresó que extrañaba su carisma, dulzura y personalidad dentro de la competencia de cocina.

Pero me doy cuenta que si que se ha extrañado su dulce. Su dulce personalidad, su dulce sonrisa, su dulce mirada, su dulce humanidad.

Asimismo, le aseguró de manera irónica y con humor que estaba tranquila porque sabía que todo eso bueno que ella tenía había una persona disfrutándolo.

Artículos relacionados

¿Claudia Bahamón confirmó romance de Caterin Escobar con Mario Yepes?

Lo curioso en el mensaje de Claudia Bahamón fue el cierre de su mensaje en donde hizo alusión a la persona que conquistó el corazón de la actriz y quien estaba ahora con ella afuera de la competencia.

Pero lo que ya sabemos es quien está aprovechándose (en el buen sentido) de este dulce de mujer, ¿están de acuerdo conmigo?

Como era de esperarse estas palabras de Claudia Bahamón no pasaron por desapercibido y muchos empezaron a asociar esta indirecta con el exparticipante y exfutbolista Mario Alberto Yepes.

Han sido varios los participantes que han asociado sentimentalmente a la actriz con el recordado capitán de la Selección Colombia.

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes se mostraron cocinando juntos
Claudia Bahamón lanzó indirecta a Mario Alberto Yepes sobre Caterin Escobar. (Fotos Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valeria Aguilar mostró qué hizo tras salir de MasterChef Talento nacional

Valeria Aguilar mostró su nuevo destino tras salir de MasterChef, ¿se fue de Colombia?

Valeria Aguilar les reveló a sus seguidores su lugar de destino tras su eliminación de MasterChef Celebrity y le llovieron elogios por fotos.

Rebeca Castillo, Miss Amazonas, se hizo retoque en el rostro Miss Universe Colombia

Rebeca Castillo, Miss Amazonas, sorprendió con nuevo retoque estético en el rostro: así luce

Rebeca Castillo, candidata de Amazonas en Miss Universe Colombia, el reality se hizo procedimiento en el rostro y así reaccionó al ver el resultado.

Salomón Bustamante respondió a internautas Salomón Bustamante

Así respondió Salomón Bustamante a internauta que le hizo fuerte crítica: "Por eso Laura te dejó"

Salomón Bustamante no se quedó callado ante fuerte comentario de un internauta que hizo afirmación sobre su relación con Laura de León.

Lo más superlike

Influenciador emabarazó a su novia y suegra Viral

Famoso influencer habría embarazado a su pareja y suegra a la vez: esto se sabe

El youtuber Nicholas Hunter genera revuelo en redes tras revelar el descubrimiento de género que le organizó a su pareja y suegra.

Violeta Bergonzi y Michelle Rouillard vivieron uno de los momentos más tensos en la competencia. MasterChef Celebrity Colombia

Violeta y Michelle ganan el reto con una misteriosa ventaja en MasterChef Celebrity

Selena Gomez y Benny Blanco Selena Gómez

Así será la boda de Selena Gómez y Benny Blanco ¡Con invitados de lujo y un lugar secreto!

María Antonieta de las NIeves reaparece tras problemas de salud María Antonieta de las Nieves

María Antonieta de las Nieves reaparece tras problemas de salud: “Viva México”

Pareja e inmadurez Curiosidades

Así se ve una persona inmadura en una relación de pareja: 5 señales para tener en cuenta