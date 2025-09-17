Claudia Bahamón se despidió de Caterin Escobar tras su salida de MasterChef: "Tenía esto pendiente"

C

Los seguidores de MasterChef Celebrity cuestionaron a Claudia Bahamón recientemente trass percatarse que no se había despedido de Caterin Escobar en redes sociales después de su eliminación del programa.

¿Cómo se despidió Claudia Bahamón de Caterin Escobar tras su salida de MasterChef Celebrity?

La polémica de Claudia Bahamón empezó tras la reciente salida de Valeria Aguilar de la competencia, ya que la presentadora le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

La presentadora al ver el revuelo que estaba generando en redes el hecho de no haberse despedido de Caterin decidió explicar sus motivos y prometió que lo haría. Algo que cumplió en la noche del 17 de septiembre.

La presentadora compartió un carrusel de fotografías junto a Caterin Escobar quien tiene un letrero con la frase "Extrañarán mi dulce".

Junto a las imágenes, Claudia Bahamón le dedicó unas emotivas palabras a la actriz en donde dejó claro que siempre tuvo la intención de despedirse de ella.

Tenía esto pendiente. Llevo dos semanas viajando y no pude coordinar con la eliminación de Kathe.

Claudia Bahamón le dedicó emotivo mensaje a Caterin Escobar tras su salida de MasterChef. (Fotos Canal RCN)

Claudia Bahamón reveló qué es lo que más ha extrañado de Caterin Escobar tras su salida de MasterChef Celebrity.

La presentadora Claudia Bahamón le expresó a Caterin Escobar que, con el pasar de los días en la competencia cada vez se hizo más notoria su ausencia.

La opita expresó que extrañaba su carisma, dulzura y personalidad dentro de la competencia de cocina.

Pero me doy cuenta que si que se ha extrañado su dulce. Su dulce personalidad, su dulce sonrisa, su dulce mirada, su dulce humanidad.

Asimismo, le aseguró de manera irónica y con humor que estaba tranquila porque sabía que todo eso bueno que ella tenía había una persona disfrutándolo.

¿Claudia Bahamón confirmó romance de Caterin Escobar con Mario Yepes?

Lo curioso en el mensaje de Claudia Bahamón fue el cierre de su mensaje en donde hizo alusión a la persona que conquistó el corazón de la actriz y quien estaba ahora con ella afuera de la competencia.

Pero lo que ya sabemos es quien está aprovechándose (en el buen sentido) de este dulce de mujer, ¿están de acuerdo conmigo?

Como era de esperarse estas palabras de Claudia Bahamón no pasaron por desapercibido y muchos empezaron a asociar esta indirecta con el exparticipante y exfutbolista Mario Alberto Yepes.

Han sido varios los participantes que han asociado sentimentalmente a la actriz con el recordado capitán de la Selección Colombia.