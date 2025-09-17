Así respondió Salomón Bustamante a internauta que le hizo fuerte crítica: "Por eso Laura te dejó"

El presentador Salomón Bustamante tuvo un rifirrafe con un internauta recientemente por un fuerte comentario que este le hizo en redes sociales.

¿Cuál fue el comentario que le hicieron a Salomón Bustamante?

Salomón decidió compartirles a sus seguidores lo que le había pasado con un internauta que lo había ofendido y al que antes él había salido a 'deberle' por no quedarse callado.

Hoy quise hacer un experimento sobre un mensaje que me llegó de una persona que no me sigue y simplemente quiso opinar.

El mensaje del internauta decía: "Amigo estás un poco deteriorado, ¿qué te pasó?", ante esto, Salomón se mostró indignado al asegurar que esa persona no sabía nada de su vida como para lanzar ese comentario.

Esa persona no sabe si estoy sufriendo, si tengo una enfermedad, si me está pasando algo grave, si su comentario me puede afectar mucho.

¿Qué mensaje dejó Salomón Bustamante tras ser criticado? | Foto: Canal RCN

¿Cómo reaccionó Salomón Bustamante al feo comentario de un internauta?

Salomón Bustamante decidió responder de forma parecida para evidenciar lo que sentía al recibir un ataque. Su contestación fue: “Necesito una mano como la tuya, yo te estoy viendo también pasadita de peso, qué te pasó, bájale a la comida, abrazos”.

La reacción no se hizo esperar. El internauta lo acusó de ser déspota y, en medio del intercambio, llegó a lanzarle una frase en la que hizo una afirmación sobre Laura de León.

Entiendo por qué Laura te dejó, eres una persona déspota, anda y te tomas una clase de comunicación asertiva y si no quieres que opinen salte de las redes.

Bustamante explicó que su intención no era ofender, sino mostrar cómo un comentario aparentemente inofensivo puede tener un gran impacto en la persona que lo recibe. “Oigan, están acostumbrados a que uno tenga que recibir todo lo malo, pero cuando uno dice algo, siempre va a ser el malo”, concluyó.

¿Salomón Bustamante y Laura de León se separaron?

El comentario de la internauta a Salomón Bustamante sobre Laura de León viene en medio de los rumores que han invadido a la pareja en las últimas semanas.

En redes se empezó a avivar un rumor de una supuesta crisis y hasta ruptura entre Laura de León y Salomón Bustamante luego que el presentador la dejara de seguir en redes sociales y dejara de aparecer con ella en eventos públicos.

Sin embargo, hasta el momento ni la actriz ni el presentador se han pronunciado al respecto para negar o confirmar dichos rumores.