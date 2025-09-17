Tatiana Franko responde fuerte a quienes cuestionan su programa: "opinar se nos da fácil"

En los últimos días, Tatiana Franko quien a pulso se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas del panorama digital, no se quedó callada y, fiel a su estilo, decidió pronunciarse frente a las constantes críticas que recibe por su programa.

¿Qué respondió Tatiana Franko frente a las críticas que recibe por su programa?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la también creadora de contenido acumula miles de seguidore, hizo la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que se mostró abierta a responder todo tipo de curiosidades por parte de los internautas.

Allí, uno de los usuarios quiso preguntarle a Franko su opinión respecto a los mensajes que recibe en los que cuestionan su trabajo, “¿Qué opinas de todos los que tienen algo qué decir de cómo respondes en tus entrevistas?”, escribió.

Frente al tema que ha generado tanta controversia, la periodista se mostró sincera al contar cuál es su posición al respecto, dejando claro que es una situación apenas normal.

“Opino tantas cosas, pero lo que más opino es que opinar se nos da así, esa es la naturaleza humana para eso ni siquiera hay que pensar mucho”, señaló la mujer quien además contó detalles de las intensas jornadas de trabajo que hay detrás de las grabaciones, asegurando que solo quien se enfrenta a esto sabe el esfuerzo que implica, “quien lo vive es quien lo goza”, agregó.

Tatiana Franko se despachó contra las críticas por su podcast. Foto | Canal RCN.

¿Cómo se defendió Tatiana Franko respecto a las entrevistas con sus invitadas?

En medio de su respuesta, Tatiana aprovechó la oportunidad para referirse al “eterno discurso” sobre cómo es el trato con las famosas y con las mujeres que no lo son, dejando claro que su interacción con cada una no responde a un tema de fama, simplemente muchas de las entrevistadas que visitan su podcast son mujeres con las que ha tenido la oportunidad de coincidir en otros espacios.

“Yo a las famosas ya las conozco, o las he visto, o las he entrevistado, yo soy periodista hace muchos años”, declaró.

Finalmente, la creadora de ‘Vos Podés’, aseguró que estar al frene de este programa es algo que energéticamente es muy fuerte, ya que allí se escuchan historias muy difíciles que han marcado a muchos mujeres y que conllevan a quedar con el corazón arrugado.