Sara Uribe hizo llorar a sus seguidores con sensible confesión en redes sociales, ¿qué dijo?

La presentadora Sara Uribe sorprendió a sus seguidores en la tarde del 17 de septiembre con emotiva confesión sobre su pasado, mensaje que hizo llorar a más de un seguidor de ella.

¿Cuál fue el mensaje de Sara Uribe que conmovió a sus seguidores?

Sara Uribe compartió una foto en la que se mostraba abrazando a una niña pequeña, aunque se podría pensar de primerazo que sería una sobrina, prima o alguien cercano, era una foto de ella cuando pequeña.

La modelo con ayuda de la IA logró hacer una foto en la que se encontraba abrazando a su 'yo' del pasado y junto a esta emotiva imagen Sara hizo varias confesiones sobre su pasado y hasta se pidió perdón.

Hoy me abrazo y me pido perdón.

Sara Uribe compartió un conmovedor mensaje en el que le pidió perdón a su versión pequeña por haberla dejado sola, cargarla de responsabilidades y por meterle tantos miedos.

Además, le reconoció por nunca dejar se soñar, por ser una buena persona y por cada esfuerzo que hizo para llevarla hasta donde está en la actualidad.

Hoy también te digo que te admiro profundamente: por ser tan soñadora, tan buena amiga, tan buena hija, tan buena mamá. Valoro cada esfuerzo que hiciste y sé que vas a lograr cada sueño que te propongas.

Sara Uribe se sinceró sobre su pasado y conmovió a sus seguidores. (Foto Canal RCN)

¿Sara Uribe reveló que sufrió maltrat* en sus relaciones anteriores?

Sara Uribe en su estremecedor mensaje también le pidió perdón a su 'yo' del pasado por haber permitido que hombres en su vida le faltaran al respeto y hacerla vivir momentos complejos.

Perdón por aguantar irrespeto de hombres que no sabías cómo enfrentar y por soportar cosas innecesarias.

Sara Uribe dejó claro en su mensaje que no volvería a permitir en su vida cualquier tipo de falta de respeto o maltrat*, los cuales al parecer estuvieron presente en su vida años atrás.

Nunca estarás con alguien que no te quiera, que nunca permitirás un golpe ni un maltrato.

Sara Uribe al final de su mensaje aseguró que hoy solo podía abrazar a su 'yo' del pasado y darle gracias por no haber desfallecido ante tantas pruebas y por poder ser una mujer empoderada y que sacó adelante a su hijo y familia.

Hoy te abrazo fuerte y te prometo que nunca más estarás sola. Hoy renacemos juntas, libres, valientes y llenas de amor.

¿Qué reacciones dejó la confesión de Sara Uribe en redes?

Como era de esperarse el mensaje de Sara Uribe a su 'yo' del pasado no pasó por desapercibido entre sus seguidores y varios le confesaron que los hizo llorar con sus palabras.

En los comentarios se leyeron mensajes como: "Lloré leyendo", "Nunca es tarde para volver a empezar", "Está bien reconocer los errores y no caer en ellos de nuevo", mensajes que mostraron apoyo a la recordada participante de Protagonistas y Survivor.

Cabe resaltar que, muchos de los internautas también les llamó la atención el tema de los supuestos maltrat*s que expuso la modelo en su mensaje de relaciones pasadas.