Valentina y Violeta dedicaron plato con pulla a Luis Fernando Hoyos en MasterChef, ¿que no regrese?

Valentina Taguado y Violeta Bergonzi aprovecharon su trabajo en pareja para referirse a Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Valentina Taguado, Luis Fernando Hoyos, Violeta Bergonzi
Valentina y Violeta dedicaron plato con pulla a Luis Fernando Hoyos en MasterChef | Foto del Canal RCN.

En el más nuevo capítulo de MasterChef Celebrity, 10 años, Valentina Taguado trabajó en pareja con Violeta Bergonzi. Al momento de presentar su plato dulce, le hicieron dedicatoria al actor Luis Fernando Hoyos con pulla incluida.

¿Por qué dedicaron plato a Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity?

Valentina y Valeria pasaron al atril, allí les preguntaron el nombre de su plato y contestaron que decidieron llamarlo como 'el curioso caso de Luis Fernando Hoyos'.

Lo anterior atendiendo a que el actor lleva días sin volver a MasterChef Celebrity, lo cual en este momento de la competencia culinaria del Canal RCN genera controversia.

Tras revelar el nombre del platillo, la chef mexicana Belén Alonso les preguntó por qué lo catalogaron así.

"Porque es el tema de la noche. No sabemos qué pasa con él, tantas cosas", expresaron las participantes de MasterChef.

Violeta Bergonzi, Valentina Taguado
Valentina y Violeta cocinaron en pareja | Foto del Canal RCN.

¿Qué pulla lanzó Violeta Bergonzi a Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity?

En cuanto a la preparación, la locutora y la presentadora presentaron una tartaleta de maracuyá y crumble de chocolate.

Entre las calificaciones, la chef Belén dijo que el plato estaba maravilloso y si hubiesen preparado un mejor algodón de azúcar, la receta se hubiese elevado. Entonces, hubo una pulla más por parte de Violeta para Luis Fernando Hoyos.

"Claro, como en la vida de Luis Fernando, por eso la quisimos hacer, pero las nubes van a partir y otra vez sale el sol", respondió la presentadora de TV.

Luis Fernando Hoyos
Luis Fernando Hoyos no ha regresado a MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Además, Claudia Bahamón notó que al ser tan reiteradamente mencionado Hoyos, pidió un mensaje de Taguado y Bergonzi para el experimentado actor. Lo único que hicieron fue suspirar.

En diálogo con la producción de MasterChef, la locutora y la presentadora aceptaron que Luis Fernando Hoyos ya tiene una significativa edad, pero eso no les importa debido a que exaltaron características como la de que es simpático y cuenta con un buen estado físico, de allí que su caso de ausencia sea curioso en el programa de cocina.

No se sabe qué pasará con Luis Fernando Hoyos en MasterChef, lo que sí se puede decir es que su futuro es incierto; puede que lo eliminen, como que aprueben que siga en competencia.

No te pierdas los capítulos completos de MasterChef Celebrity descargando gratis la app del Canal RCN. Clic aquí.

