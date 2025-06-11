Pichingo se despidió de su amiga Patty Grisales con amoroso mensaje en MasterChef: "Siempre estaré"

Patty Grisales le dijo adiós a la competencia de cocina de MasterChef Celebrity, 10 años. La actriz no logró ingresar al prestigioso Top 7, aunque tuvo una participación que el público aplaudió.

Catalogada como 'la mamá de la sazón', Patty Grisales demostró su talento culinario. Aunque no se quería ir del programa del Canal RCN, agradeció por todo lo que aprendió a la vez que las amistades que le quedaron, entre ellas el humorista Pichingo.

¿Cómo se despidió Pichingo de su amiga Patty Grisales en MasterChef Celebrity?

Patty y Pichingo protagonizaron una novela de amor en MasterChef, ya que ambos lograron construir una amistad que encantó a los seguidores y televidentes. Por lo tanto, el comediante reaccionó a la salida de la actriz.

Mediante una historia en su perfil de Instagram, el humorista, quien continúa participando en MasterChef Celebrity, dejó ver el cariño que le tiene a Patricia Grisales, también aprovechó para hacer reír.

Patty Grisales y Pichingo se conocieron en MasterChef | Foto del Canal RCN.

Pichingo agradeció a Patty, sus enseñanzas y cariño, entre otros más aspectos.

"Patty Grisales, gracias por tu amistad, por tus enseñanzas, por el cariño, por ser tan alcahueta con el humor que nos dejó una novela que nos ayudó a reírnos y a la vez a acompañarnos cuando estábamos casi listos para rendirnos. ¡Qué amistad tan bonita vine a encontrar gracias a MasterChef!", escribió Pichingo.

Asimismo, el cómico participante de MasterChef recalcó que la amistad con Patty sigue después de la competencia, puntualizó que es "firme" con ella y le recordó que siempre la va a querer con "propiedad".

Junto al mensaje, hay una fotografía del humorista y la actriz sonriendo y demostrando la amistad que tienen fuera del set de grabación, Patricia reaccionó respondiendo que ella también está "firme" con su compañero de trabajo.

¿Cuál es la novela que hubo entre Pichingo y Patty Grisales en MasterChef Celebrity?

Pichingo y Patty Grisales protagonizaron una "novela" en el sentido de que se molestaban entre sí, diciendo que el humorista estaba en búsqueda de una 'sugar mami' que le regalara una finca, así que la actriz le siguió el juego y ambos se ganaron el cariño del público en MasterChef Celebrity 2025.