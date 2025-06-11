Entre lágrimas, así reaccionó Violeta Bergonzi a la eliminación de Patty Grisales de MasterChef

La actriz Patty Grisales quedó eliminada de MasterChef Celebrityen la noche de este 5 de noviembre luego de tuviera un leve error en su preparación en el más reciente reto de eliminación.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri sufrió ataque en el rostro en medio de un evento público: todo quedó en video

¿Por qué Patty Grisales salió de MasterChef Celebrity?

La celebridad tuvo que enfrentarse contra Violeta Bergonzi y Carolina Sabino, donde ambas lograron salvarse y cautivar más el paladar de los jurados Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

Aunque Patty Grisales elaboró un gran plato, tanto fue muy elogiada, presentó errores leves, entre ellos la cocción, que le provocaron su salida.

Artículos relacionados Talento internacional Detienen a reconocida presentadora de televisión por estar implicada en la muerte de su madre

¿Cómo reaccionó Violeta Bergonzi tras la eliminación de Patty Grisales de MasterChef Celebrity?

La presentadora le dedicó una publicación a la actriz revelando varias fotografías junto a ella y dedicándole amorosas palabras.

"Mi Patty tu amistad es un regalo hermoso de la competencia. Gracias por tanto. Que gran ejemplo el que diste, me dejas muchas enseñanzas, hasta siempre mi Patty bella", escribió en la descripción.

Asimismo, en sus historias en la misma red social, mostró su reacción en tiempo real a la salida de la actriz, donde no pudo ocultar las lágrimas.

Señaló que su amistad con Patty es de los regalos más bonitos que le deja la competencia, destacando que se siente profundamente orgullosa de haber cocinado con ella y le agradeció por todo lo que le enseñó y por compartir esa sabiduría con ella.

Asimismo, indicó a sus seguidores la frase que ella dijo sobre que "nunca es tarde para soñar", pues ella logró cumplir el suyo haciendo parte de este programa.

Confesó que la actriz tenía un fuerte dolor durante el reto, y, aunque se pudo incapacitar, decidió enfrentarlo y dar lo mejor de ella, algo que sin duda alguna es de admirar.

"Te adoro Patricia Grisales, eres espectacular por dentro, por fuera y por los laditos, besos", concluyó.

Artículos relacionados Talento nacional Beéle confirmaría nuevo romance tras amorosa foto con modelo

Por ahora, el top 7 de MasterChef Celebrity es conformado por Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Alejandra Ávila, Pichingo, Raúl Ocampo y Michelle Rouillard.

No olvides conectarte todas las noches a las 8:00 p.m. por el Canal RCN y no perderte ningún detalle de lo que ocurre en la cocina más grande del mundo.