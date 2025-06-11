Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Entre lágrimas, así reaccionó Violeta Bergonzi a la eliminación de Patty Grisales de MasterChef

La presentadora Violeta Bergonzi se conmovió tras la salida de Patty Grisales en MasterChef Celebrity.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Violeta Grisales y Patty Grisales
Violeta Grisales tras la eliminación de Patty Grisales/Canal RCN

La actriz Patty Grisales quedó eliminada de MasterChef Celebrityen la noche de este 5 de noviembre luego de tuviera un leve error en su preparación en el más reciente reto de eliminación.

Artículos relacionados

¿Por qué Patty Grisales salió de MasterChef Celebrity?

La celebridad tuvo que enfrentarse contra Violeta Bergonzi y Carolina Sabino, donde ambas lograron salvarse y cautivar más el paladar de los jurados Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

Patty Grisales eliminada de Masterchef celebrity

Aunque Patty Grisales elaboró un gran plato, tanto fue muy elogiada, presentó errores leves, entre ellos la cocción, que le provocaron su salida.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Violeta Bergonzi tras la eliminación de Patty Grisales de MasterChef Celebrity?

La presentadora le dedicó una publicación a la actriz revelando varias fotografías junto a ella y dedicándole amorosas palabras.

"Mi Patty tu amistad es un regalo hermoso de la competencia. Gracias por tanto. Que gran ejemplo el que diste, me dejas muchas enseñanzas, hasta siempre mi Patty bella", escribió en la descripción.

Asimismo, en sus historias en la misma red social, mostró su reacción en tiempo real a la salida de la actriz, donde no pudo ocultar las lágrimas.

Señaló que su amistad con Patty es de los regalos más bonitos que le deja la competencia, destacando que se siente profundamente orgullosa de haber cocinado con ella y le agradeció por todo lo que le enseñó y por compartir esa sabiduría con ella.

Violeta Bergonzi sobre la salida de Patty Grisales sobre MasterChef Celebrity

Asimismo, indicó a sus seguidores la frase que ella dijo sobre que "nunca es tarde para soñar", pues ella logró cumplir el suyo haciendo parte de este programa.

Confesó que la actriz tenía un fuerte dolor durante el reto, y, aunque se pudo incapacitar, decidió enfrentarlo y dar lo mejor de ella, algo que sin duda alguna es de admirar.

"Te adoro Patricia Grisales, eres espectacular por dentro, por fuera y por los laditos, besos", concluyó.

Artículos relacionados

Por ahora, el top 7 de MasterChef Celebrity es conformado por Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Alejandra Ávila, Pichingo, Raúl Ocampo y Michelle Rouillard.

No olvides conectarte todas las noches a las 8:00 p.m. por el Canal RCN y no perderte ningún detalle de lo que ocurre en la cocina más grande del mundo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo

La trova de Nicolás de Zubiría generó risas en MasterChef Celebrity tras los intentos fallidos de los cocineros.

Valentina no le gustó la visita de Belén Alonso MasterChef Celebrity Colombia

La jugada de Alejandra en Masterchef Celebrity contra Valentina y Michelle, ¿le funcionó?

Alejandra usó su ventaja en Masterchef y se inclinó por Valentina y Michelle en un reto contra el tiempo.

Valentina no le gustó la visita de Belén Alonso MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado se mostró incomoda con Belén Alonso en Masterchef Celebrity, ¿qué pasó?

Valentina se incomodó con Belén en un reto de alta cocina que exigió precisión y creatividad.

Lo más superlike

Karina García Karina García

Karina García deja en shock al revelar los millones que puede ganar en tan solo dos horas

Karina García asombró al contar la elevada cantidad de dinero que puede llegar a cobrar en un evento.

El hijo de J Balvin debuta cantando con su papá: ¡mira este video! J Balvin

Así dormía el hijo de J Balvin cuando era un bebé: "Con una canción de Eminem"

Ángela Aguilar y Christian Nodal asistieron a las Sesiones Acústicas de los Latin GRAMMY con Christian Nodal en el GRAMMY Museum L.A. Ángela Aguilar

El romántico gesto de Christian Nodal con Ángela Aguilar antes de su gira ‘Libre Corazón’

Ana María Estupiñán en embarazo Ana María Estupiñán

¿Cómo se llama el hijo de Ana María Estupiñán y qué significa su nombre?

Viral

Famoso exfutbolista sorprende al clonar a su perrita: esta fue la millonaria suma que pagó