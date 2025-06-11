Violeta Bergonzi recibió homenaje en el Congreso de la República, así lo presumió

Violeta Bergonzi,una de las participantes que actualmente brilla con su participación en MasterChef Celebrity, recientemente acaparó la atención en rede sociales, tras presumir el importante reconocimiento que recibió por parte del Congreso de la República.

¿Qué reconocimiento recibió Violeta Bergonzi por parte del Congreso de la República?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida presentadora colombiana ha construido una sólida comunidad de cientos de seguidores, apareció y esta vez no para hablar de su participación en el reality de cocina, sino para dar a conocer detalles de este importante momento para su carrera profesional.

"Gracias a @cinco5org por este reconocimiento del Congreso de la República", fueron las primeras palabras que escribió Bergonzi es su último post. "A lo largo de mi carrera siempre he buscado formas de contribuir a quienes más lo necesitan a través de mi profesión", continuó afirmando que, en su opinión, no tiene sentido vivir sin servir a los demás.

Según lo comentó la participante, ella viene de una familia franciscana en donde el servicio es la bandera, por lo que se siente orgullosa de poder cumplir con ese legado que por años estuvo presente en su familia.

La razón por la que Violeta Bergonzi recibió un reconocimiento. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Violeta Bergonzi recibió un importante reconocimiento en el Congreso de la República?

Así mismo, la modelo y exreina de belleza, reiteró que los niños, niñas, adultos mayores y animales en situación de vulnerabilidad siempre han estado en su corazón, pues parte de su propósito de vida es poder tenderles la mano y ser una voz para quienes no la tienen.

"Pongo mi granito de arena sin mostrar todo lo que hago, porque hay gestos que se viven mejor en silencio y con entrega", señaló la mujer payanesa.

Violeta Bergonzi recibió importante reconocimiento. Foto | Canal RCN.

Y aunque fue clara al mencionar en que prefiere no alardear sobre sus actos, sí aseguró que le gusta compartir los resultados, pues estos pueden inspirar a que otros sigan sus pasos y quieran hacer lo mismo.

Por ahora, la periodista y expresentadora de Buen día Colombia, se mantiene como una de las fichas más fuertes de esta décima temporada, pues si algo ha dejado claro a lo largo de la competencia, es que está dispuesta a llegar a la final.