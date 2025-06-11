Yina Calderón saca a la luz oscuro secreto de su hermana Juliana Calderón: ¿de qué se trata?

Yina Calderón sigue dando de qué hablar tras revelar en 'La mansión de Luinny' un secreto de su hermana Juliana Calderón que sorprendió y generó revuelo en redes sociales.

¿Cuál es el oscuro secreto que reveló Yina Calderón de su hermana Juliana Calderón en 'La mansión de Luinny'?

La empresaria de 34 años ha sorprendido a toda Colombia y República Dominicana al confesar en medio de una charla con una de sus compañeras de reality un secreto oscuro del pasado de su hermana menor Juliana Calderón.

En un video que circula en redes, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, aseguró que su hermana cayó en las drog** mientras estudiaba en la universidad derecho.

Yina Calderón expresó el difícil momento que vivió su hermana Juliana en el pasado, causando revuelo en redes. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con Yina, fue un momento difícil como familia haber vivido esa situación, por lo que en medio del amor que le tenían decidieron ingresarla a un centro de rehabilitación.

Eso es muy duro, yo no se lo deseo a ninguna familia. La metimos a un centro de rehabilitación. Gracias a Dios se rehabilitó y yo para no dejarla brinconeando en la calle la llevé a mi empresa", expresó.

¿Cómo reaccionaron en redes a la revelación de Yina Calderón sobre el secreto de su hermana Juliana Calderón?

En medio de los comentarios, los usuarios dejaron ver su molestia expresando que la creadora de contenido huilense se había excedido en contar algo tan privado y más si era de su familia.

Otros, por su parte, aprovecharon el momento para burlarse de la profesión de Juliana y recalcarle a Yina las veces que se dirigió a Melissa Gate aludiendo que tenía problemas de adicción.

Y así tienen el descaro de burlarse de Melissa ", "Yina es hasta la enemiga de las hermanas que boleta" y "Oye, ella no respeta ni la hermana como la dejó", fueron solo algunos de los comentarios.

Yina Calderón recibió miles de críticas en redes por revelar secreto de su hermana Juliana Calderón. (Foto: Canal RCN)

¿Qué ha dicho Juliana Calderón al respecto sobre la confesión que hizo su hermana Yina Calderón de ella?

Por su parte, la abogada decidió hablar del tema en un directo con sus seguidores manifestando que era cierto lo que su hermana había relatado y que ella en varias oportunidades lo ha contado.

No obstante, varios usuarios señalaron que, aunque Juliana reconoció abiertamente su pasado, no había mostrado la misma empatía hacia Melissa, a quien -según ellos- había criticado junto a su hermana en reiteradas ocasiones.