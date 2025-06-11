Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón tuvo agarrón con participante que la tildó de "rata"

Yina Calderón reaccionó luego de que una de sus compañeras le lanzara fuerte comentario.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón tuvo fuerte agarrón
Yina Calderón tuvo encontró con participante en La mansión de Luinny/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón tuvo una fuerte discusión con Chelsy en el reality La mansión de Luinny de República Dominicana.

¿Por que tildaron a Yina Calderón de "rata" en La mansión de Luinny?

Los participantes se encontraban en una dinámica en el programa cuando Chelsy confesó que consideraba que había una participante "rata de dos patas", a lo que Yina Calderón se habría sentido aludida y le pidió que dijera el nombre y fuera directa, a lo que esta manifestó que hablaba de ella.

Yina Calderón contra Chelsy en La mansion de Luinny

"Pa' mí una rata es Yina. Nada más una rata viene aquí a buscar conflicto con una gente no está detrás de ella y después de que se cansa de meterse con ella le dice ¡ay no, tú me caes bien, no tengo problemas contigo! y luego vas y hablas mier** de mí", expresó.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón luego de que una de sus compañeras se fuera en su contra en La mansión de Luinny?

La empresaria le respondió y le señaló que al menos a ella no la utilizaban, indicando que le da "pesar".

Además, le indicó que no la tildaría de "rata" u otras cosas por respeto a su mamá, que le han dicho que es una gran artista en República Dominicana.

Yina Calderón discute en La mansión de Luinny

La joven le respondió que ella no es farsante y le dicen las cosas como son y que es evidente que quiere problemas con ella.

Cabe destacar que, no es la única participante con la que Yina Calderón ha tenido problemas en el programa, pues también tuvo con 'La diabla', quien ya salió de la competencia y con Chanel, con quien sigue teniendo varios enfrentamientos.

Tanto así, que Chanel le advirtió que antes de ella irse del juego no dudará en irse en su contra, pues no la dejaría ir sin tocarle un pelo.

Por ahora, Yina Calderón sigue entreteniendo a sus fanáticos en redes sociales con su participación en el programa y sorprendiendo con muchos momentos vulnerables de ella, pues ha roto en llanto en algunas ocasiones tras estar pasada de tragos.

