Raúl Ocampo relató sus últimos momentos con Alejandra Villafañe: "se desvaneció en mis brazos"

El actor Raúl Ocampo abrió su corazón y contó cómo atravesó el lamentable fallecimiento de Alejandra Villafañe.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Raúl Ocampo y Alejandra Villafañe
Raúl Ocampo sobre sus últimos instantes con Alejandra Villafañe/Canal RCN

El actor Raúl Ocampo relató cómo vivió los últimos momentos que alcanzó a tener con la actriz Alejandra Villafañe poco antes de su lamentable fallecimiento.

¿Qué dijo Raúl Ocampo sobre sus últimos momentos con Alejandra Villafañe?

El participante de MasterChef Celebrity abrió su corazón en el podcast "Los hombres sí lloran" con Juan Pablo Raba y habló sobre su historias de amor y lo difícil que fue para él la partida de la actriz, con quien soñaba casarse.

Raúl Ocampo sobre la muerte de Alejandra Villafañe

El actor relató que él estaba con Alejandra, su suegra y la enfermera, quien le dio quejas de que ella no estaba comiendo como debía, por lo que, él le insistió, pero ella no quiso, razón por la que él se metió a bañar para llevarla a la clínica y que la revisaran debido a lo débil que estaba.

Alejandra le dijo que se iba a recostar un momento y cuando terminó su ducha, su mamá lo llamó y le dijo que pidiera un deseo tras ser las 11:11 en el reloj y en este momento escuchó que dijeron el nombre de 'Aleja'.

Él salió, vio que la enfermera le estaba tomando el pulso y se dieron cuenta que estaba presentando un paro cardiorrespiratorio.

"Yo empiezo no, no, tiro el celular y yo 'amo acá conmigo por favor te lo pido' y no me podía enfocar y yo hijue*** (...) empiezo a gritar 'no, Ale, no, porfa' y la alzo, que esa fue como la última fuerza que ella tenía, y hace como "ahhh" y se desvaneció en mis brazos y sentí como el peso de ella cambió y me quedé viéndola", expresó.

Raul Ocampo tras muerte de Alejandra Villafañe

Indicó que en medio de todo el caos, hubo un silencio y luego la voz de su mamá en el celular que le dijo que se arrunchara con ella.

¿Cómo reaccionó Raúl Ocampo tras entender que Alejandra Villafañe había fallecido?

El actor señaló que le hizo caso a su mamá y se arrunchó con ella y comenzó a rezar y a hablarle a Dios diciéndole que iba a tener a su lado uno de sus mejores ángeles.
Asimismo, le habló ella y le pidió que se fuera tranquila que todos ellos iban a estar bien.

