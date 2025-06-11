Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Melissa Gate revela su estrategia para ganar en La casa de Alofoke y lanza indirecta a Altafulla

Melissa Gate sorprende en TikTok al revelar su estrategia para ganar en La casa de Alofoke y lanzar una indirecta a Altafulla.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Melissa Gate confiesa que estrategia usará para ganar La casa de Alofoke y lanza indirecta a Altafulla
Melissa Gate lanza dura indirecta a Altafulla y revela cómo ganará en La casa de Alofoke. (Fotos: Canal RCN)

La creadora de contenido paisa Melissa Gate reveló en un en vivo de TikTok su estrategia para ganar La casa de Alofoke y, de paso, sorprendió al lanzarle una indirecta a Altafulla.

¿Qué estrategia contó Melissa Gate que usará para ganar La casa de Alofoke y qué indirecta lanzó a Altafulla?

La finalista de La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate, apareció en un en vivo desde su cuenta de TikTok, donde supera el millón de seguidores, para contar cómo avanza su recuperación tras someterse a un procedimiento estético en la nariz.

Asimismo, contó que próximamente estaría ingresando a La casa de Alofoke mientras avanza su recuperación, revelando la estrategia que usaría para ganar basándose en lo que hizo el cantante Andrés Altafulla en La casa de los famosos Colombia.

Melissa Gate confiesa que estrategia usará para ganar La casa de Alofoke y lanza indirecta a Altafulla
Melissa Gate expresó a sus seguidores que seguiría la estrategia que usó Altafulla en La casa de los Famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con la influencer paisa, entraría a la mitad del programa, tal cual como hizo el intérprete de 'Paila' para poder ganarse este reality que se lleva a cabo en República Dominicana.

Yo me ganó este reality porque sí. Un amigo me enseñó que hay que entrar a la mitad de los realities, tener un padrino político y no hacer nada. Yo he estado en el proceso de hacer eso", expresó.

De igual manera, en forma de burla, aseguró que entrará a la casa cantando y coquetearía con los participantes para tener una relación con uno de ellos y tener !ntimidad.

¿Cómo reaccionaron en redes a la indirecta que lanzó Melissa Gate a Altafulla?

Entre los comentarios, varios usuarios criticaron a Gate, asegurando que aún no superaba lo ocurrido en el reality de Canal RCN y que estaba demostrando ser una mala perdedora.

Otros, en cambio, defendieron a la creadora de contenido, señalando que muchos no comprendían su humor ni su sarcasmo, mientras otros se burlaban del resultado de su procedimiento en la nariz.

Melissa Gate confiesa que estrategia usará para ganar La casa de Alofoke y lanza indirecta a Altafulla
Usuarios en redes aseguraron que Melissa Gate no ha superado el tema de Altafulla. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Melissa Gate entrará a La casa de Alofoke?

Aunque inicialmente la influencer afirmó que no participaría en más realities este año, sorprendió en redes al confirmar su ingreso a La casa de Alofoke.

Sin explicar los motivos de su cambio de decisión, algunos de sus detractores -incluida Yina Calderón- señalaron que lo hizo tras enterarse de que Karina García y la propia Yina participarían en 'La mansión de Luinny'.

