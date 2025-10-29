Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Melissa Gate publica su imagen oficial para participar en un reality internacional y causa revuelo

Melissa Gate confirmó su participación en el reality “La casa de Alofoke” con una publicación que causó revuelo en redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Melissa Gate muestra la imagen oficial de su participación en el reality del dominicano Alofoke. (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido paisa, Melissa Gate, fue anunciada como una de las participantes de la segunda temporada de “La casa de Alofoke”, un reality producido en República Dominicana y transmitido a través de Youtube.

Melissa Gate hará parte de la segunda temporada de "La casa de Alofoke". (Foto Canal RCN)

El programa reúne a figuras del entretenimiento latinoamericano en una dinámica de encierro, retos y convivencia constante, con el objetivo de generar contenido que se consolide en las plataformas y que se vuelva viral.

Melissa, quien ya había sido finalista de La casa de los famosos Colombia, llega a este nuevo proyecto con una base sólida de seguidores y una reputación de ser una de las participantes más polémicas del reality.

Su ingreso a La casa de Alofoke marca un nuevo capítulo en su carrera en el mundo digital, pero esta vez con una audiencia que se extiende por toda Latinoamérica.

¿Cómo fue el anuncio de Melissa Gate en redes sociales sobre su confirmación en el reality “La casa de Alofoke”?

Melissa Gate publicó en sus redes sociales la imagen oficial del reality, donde se le puede ver vestida completamente de negro con un look sombrío pero retador.

El mensaje que acompañó la imagen oficial fue interpretado por los internautas como una declaración, lo que generó revuelo de inmediato en Instagram.

“Bloqueada, baneada, censurada, pero confirmada”, dice la imagen que publicó Melissa Gate.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Melissa Gate a su anuncio de volver a participar en Realities?

La publicación se llenó de reacciones con comentarios que iban desde el entusiasmo por su regreso a los realities hasta críticas por su contradicción ya que había asegurado públicamente que no participaría en más programas con ese formato.

A pesar de las opiniones divididas, Melissa sigue generando alta expectativa y ya es una de las figuras más esperadas de esta temporada.

La primera temporada de La casa de Alofoke contó con 10 participantes, entre ellos influencers, cantantes y figuras del entretenimiento dominicano.

El ganador fue el creador de contenido Capricornio TV, quien se llevó el reconocimiento del público y un premio en efectivo.

El formato se caracteriza por su estilo directo y por generar momentos virales que circulan rápidamente en redes sociales.

La llegada de Melissa Gate a la segunda temporada de La casa de Alofoke, promete elevar aún más el nivel de exposición y controversia.

Su participación no solo suma audiencia colombiana, sino que también refuerza el carácter internacional del reality, que busca consolidarse como uno de los fenómenos mediáticos más fuertes del año.

