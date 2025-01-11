Yina Calderón lanza dura advertencia a Karina García tras discusión en 'La mansión de Luinny'

Una vez más, la empresaria Yina Calderón se pronunció sobre lo ocurrido con Karina García en 'La mansión de Luinny', esta vez con una dura advertencia.

¿Qué dura advertencia le hizo Yina Calderón a Karina García tras su discusión en 'La mansión de Luinny'?

Las celebridades del nuevo reality en República Dominicana vivieron una divertida fiesta de Halloween llena de disfraces y sorpresas.

Yina Calderón se refirió ante las cámaras sobre la discusión que tuvo con Karina García. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, el momento se tornó picante cuando Yina, disfrazada de simia, aprovechó las cámaras para lanzarle una dura advertencia a Karina García, manifestándole que no se involucrara más con ella y que no la buscara porque su verdadera intención no es discutir con ella y que de seguir así tendría que frenarla.

No me interesa como amiga, tampoco la llevó en la mala. Pero espero que no se siga metiendo conmigo, porque ustedes han visto que yo no habló nada malo de ella, no me meto con ella. Para mí ella no es competencia. Ojalá no me siga molestando, no me siga provocando", expresó.

Asimismo, aprovechó el momento para pedirle a los fans de la creadora de contenido paisa una tarea especial.

¿Qué le pidió Yina Calderón a los fans de Karina García tras su discusión en 'La mansión de Luinny'?

Molesta por lo ocurrido, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia le pidió al fandom de Karina que le escribieran para pedirle que la dejara en paz.

También les solicitó que le hicieran entender que no busca conflictos con ella, algo que, según Yina, debería ser evidente por la manera en que la ha ignorado desde el inicio.

Yina Calderón pidió al fandom de Karina García que le escribieran para que no se volviera a involucrar con ella. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué se enfrentaron Yina Calderón y Karina García en 'La mansión de Luinny'?

El enfrentamiento entre Yina y Karina en 'La mansión de Luinny' surgió durante una dinámica en la que les preguntaron a los participantes a quién eliminarían del reality. Yina respondió que a La Bella Chanel, reconocida influenciadora dominicana, argumentando que le parecía "grilla y vulgar".

No obstante, el comentario generó polémica cuando Bella Chanel interpretó que la palabra "grilla" significaba "p*ta".

A lo que la empresaria de fajas aclaró que se refería a alguien malhablado, pero Karina intervino para respaldar la interpretación de Bella, lo que encendió la discusión entre ambas colombianas.