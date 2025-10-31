Yina Calderón desata polémica: asegura que no critica a actrices y presentadoras

Yina Calderón no deja de ser foco de atención al empezar a participar en el reality llamado La mansión de Luinny en República Dominicana. La empresaria de fajas ya discutió y más fuera del país.

¿Cómo va la participación de Yina Calderón en 'La mansión de Luinny'?

La polémica exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 manifestó que su intensión es buscar amigos internacionales, razón por la que aseguró que no se irá en contra de su examiga Karina García, quien también se encuentra en la misma producción dominicana.

Sin embargo, como el formato es en vivo 24/7 Yina Calderón no se ha salvado de las críticas por algunas manifestaciones, ya que en una de ellas fue tildada por los internautas como "mentirosa".

En Colombia, Yina Calderón es empresaria de fajas | Foto del Canal RCN.

En Colombia, la empresaria de fajas es controversial y ha criticado a gran parte de la farándula, sin dejar a un lado rostros de internet y demás figuras públicas. Esto sucede tanto si los demás la tachan, como si no.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre a quiénes crítica en Colombia?

Yina estaba hablando con algunas de sus compañeras de reality y les dijo que ella no se va en contra de actrices y presentadoras, sino que únicamente lo hace con influencers.

Yina Calderón ha dicho que no la subestimen | Foto del Canal RCN.

Enseguida, comenzó a ser el foco de críticas porque la exparticipante de La casa de los famosos ha tenido conflictos con diversas mujeres, entre ellas, por ejemplo, la actriz Lina Tejeiro.

"Pero, por ejemplo, yo no me meto en mi país con actrices con presentadoras... Eso es con los influencers que sí se pasan", fueron las palabras de Yina Calderón.

¿Qué escribieron los internautas sobre Yina Calderón?

Luego de que Yina manifestó que solo tacha a los influenciadores, se desató una ola de comentaros en las distintas plataformas de interacción social, una de ellas TikTok.

Así las cosas, se pueden interpretar mensajes para la empresaria de fajas como: "Carolina Cruz no opina lo mismo", "Esta mujer no conoce los límites" "¿Y Jessica Cediel?", "Me sorprende la capacidad que tiene para caer en sus propias mentiras", entre otros más.