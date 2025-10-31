Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón desata polémica: asegura que no critica a actrices y presentadoras

Los internautas están tildando de "mentirosa" a Yina Calderón por varias declaraciones que está dando fuera de Colombia.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón
Yina Calderón desata polémica: asegura que no critica a actrices y presentadoras | Foto del Canal RCN.

Yina Calderón no deja de ser foco de atención al empezar a participar en el reality llamado La mansión de Luinny en República Dominicana. La empresaria de fajas ya discutió y más fuera del país.

Artículos relacionados

¿Cómo va la participación de Yina Calderón en 'La mansión de Luinny'?

La polémica exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 manifestó que su intensión es buscar amigos internacionales, razón por la que aseguró que no se irá en contra de su examiga Karina García, quien también se encuentra en la misma producción dominicana.

Sin embargo, como el formato es en vivo 24/7 Yina Calderón no se ha salvado de las críticas por algunas manifestaciones, ya que en una de ellas fue tildada por los internautas como "mentirosa".

Yina Calderón
En Colombia, Yina Calderón es empresaria de fajas | Foto del Canal RCN.

En Colombia, la empresaria de fajas es controversial y ha criticado a gran parte de la farándula, sin dejar a un lado rostros de internet y demás figuras públicas. Esto sucede tanto si los demás la tachan, como si no.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yina Calderón sobre a quiénes crítica en Colombia?

Yina estaba hablando con algunas de sus compañeras de reality y les dijo que ella no se va en contra de actrices y presentadoras, sino que únicamente lo hace con influencers.

Yina Calderón
Yina Calderón ha dicho que no la subestimen | Foto del Canal RCN.

Enseguida, comenzó a ser el foco de críticas porque la exparticipante de La casa de los famosos ha tenido conflictos con diversas mujeres, entre ellas, por ejemplo, la actriz Lina Tejeiro.

"Pero, por ejemplo, yo no me meto en mi país con actrices con presentadoras... Eso es con los influencers que sí se pasan", fueron las palabras de Yina Calderón.

¿Qué escribieron los internautas sobre Yina Calderón?

Luego de que Yina manifestó que solo tacha a los influenciadores, se desató una ola de comentaros en las distintas plataformas de interacción social, una de ellas TikTok.

Artículos relacionados

Así las cosas, se pueden interpretar mensajes para la empresaria de fajas como: "Carolina Cruz no opina lo mismo", "Esta mujer no conoce los límites" "¿Y Jessica Cediel?", "Me sorprende la capacidad que tiene para caer en sus propias mentiras", entre otros más.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura, a minutos de su nueva intervención estética La Segura

Video de La Segura minutos antes de su nueva intervención estética

La Segura reveló que estaría a minutos de su intervención estética y reveló detalles de cuáles serían estos cambios en su cuerpo.

Karina García destapó cómo descubrió la infidelidad de su ex Karina García

Karina García reveló la infidelidad de su ex y contó cómo se vengó en ‘La Mansión del Luinny’

Karina García expuso en el reality internacional la traición de su ex y confesó que también le pagó con la misma moneda

Karina García

Karina García muestra cuánto extraña a El Jefe de La casa de los famosos en nuevo reality que participa

Karina García dejó ver a sus compañeros de reality cuánto extraña a El Jefe de La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Recomendaciones para Halloween Halloween

Recomendaciones para disfrutar Halloween con los niños

Te dejamos las precauciones que debes tener con los niños este 31 de octubre y festejar sin preocupaciones.

Daddy Yankee y Don Omar Daddy Yankee

Daddy Yankee reveló que él buscó a Don Omar para reconciliarse: "pude decirle perdóname"

Ricardo Vesga, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Ricardo Vesga rompió el silencio sobre lo que piensa de Violeta en MasterChef: "Es como Carla Giraldo"

Murió Juan Martínez Viral

Murió cantante mientras compartía en su casa con sus amigos y familiares

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada