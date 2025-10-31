Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Daddy Yankee reveló que él buscó a Don Omar para reconciliarse: "pude decirle perdóname"

El artista Daddy Yankee se sinceró sobre cómo se dio su reconciliación con Don Omar tras años de rivalidad.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Daddy Yankee y Don Omar
Daddy Yankee habló sobre Don Omar/AFP: Ivan Apfel/ Gustavo Caballero

El cantante Daddy Yankee reveló cómo se dio su reconciliación con Don Omar luego de años de rivalidad en el género del reggateón.

¿Qué dijo Daddy Yankee sobre Don Omar?

El artista cedió una entrevista a 'Molusco TV' y allí fue interrogado sobre su colega Don Omar, con quien tuvo varias diferencias durante un buen tiempo y con quien se reconcilió luego de haber anunciado su retiro musical.

Daddy Yankee habla de su reconciliacion con Don Omar

El puertorriqueño destacó que fue él quien llamó a Don Omar por medio de un amigo en común, destacando que lo hizo porque al comenzar su nueva etapa religiosa abiertamente sentía que tenía que dar ejemplo.

"Se sintió muy como que se perdió una carga rápido. Aunque la gente sintió como el deporte entre él y yo, lo de nosotros no fue algo que se diera a unos niveles personales, fue competencia profesional y a pesar de eso había un respeto entre él y yo y por eso me atreví a llamarlo porque a pesar de todo siempre nos hemos respetado", explicó.

¿Cómo se dio la reconciliación entre Daddy Yankee y Don Omar?

El cantante indicó que gracias a que los siempre reconocieron el talento del otro pudieron arreglar sus diferencias.

Daddy Yankee se sincera sobre Don Omar

"Fue uno de los momentos más grandes de mi vida porque pude decirle 'mala mía, perdóname' y él 'perdóname también, vamos pa' encima', bien real los dos y después de ahí ha crecido un respeto mutuo, a pesar de que no nos comunicamos siempre está esa realidad entre él y yo", indicó.

Además, resaltó que está muy contento con todo lo que está pasando en la carrera musical de Don Omar tras su regreso y con lo exitosa que ha sido gira.

Asimismo, comentó que ver triunfar a Don Omar es como si dicho éxito fuera también de él, pues se siente muy feliz de ver cómo los artistas de su generación la siguen rompiendo en la actualidad.

También indicó que se siente muy feliz de ver las nuevas generaciones, que siguen creciendo.

Prueba de ello, es el artista urbano alternativo Badá, quien está realizando un nuevo camino con su primer álbum, "Un Año de Éxitos", compuesto por diez canciones que reflejan su evolución artística y personal. Inspirado y grabado en Bucaramanga, el disco destaca por su mezcla de ritmos urbanos y sonidos experimentales, además de una propuesta visual que resalta su conexión con la ciudad.

El sencillo principal, “BGA”, rinde homenaje a su tierra natal con una fusión de energía y sensibilidad.

