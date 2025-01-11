Feid se disfraza de monja y protagoniza divertida parodia que causa revuelo en redes sociales

En pleno ambiente de Halloween, cuando los disfraces inundan las redes y los artistas aprovechan para mostrar su lado más creativo, Feid decidió unirse a la celebración de una forma inesperada.

Feid causa risas entre sus seguidores al hacer una parodia disfrazado de monja para Halloween. (Foto de Héctor Vivas/AFP)

¿Por qué Feid se disfrazó de monja?

El cantante colombiano, famoso por su estética urbana y flow característico, sorprendió al aparecer disfrazado de monja en un video

En el video, Feid aparece junto a otro hombre, ambos disfrazados de monjas, interpretando con humor el tema “La Boquitrompona”, original de Bernardo Sánchez.

Aunque el artista no ha dado declaraciones sobre el origen del video, todo indica que fue grabado por diversión.

El disfraz, sumado a la elección de una canción popular y humorística, fue el combo perfecto para generar sorpresa y risas entre sus seguidores.

¿Qué canción eligió Feid para su parodia disfrazado de monja?

“La Boquitrompona” es conocida por su letra exagerada y tono jocoso, y al interpretarla con gestos teatrales y atuendos inesperados, Feid logró conectar con el público desde lo absurdo.

¿Qué dijeron los fans sobre el disfraz de monja de Feid?

Las redes se llenaron de comentarios y memes que celebraban su capacidad para reírse de sí mismo y ofrecer contenido diferente al habitual.

Algunos incluso pidieron que el artista hiciera una versión oficial del tema con su estilo característico.

Con este video, Feid no solo demostró su sentido del humor, sino también su habilidad para reinventarse fuera del escenario.

El video fue compartido por múltiples cuentas de entretenimiento y fanáticos del artista, acumulando miles de reproducciones en plataformas como TikTok, Instagram y X.