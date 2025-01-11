Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón sorprende al respaldar a Karina García de comentarios de una compañera de reality

Yina Calderón sorprendió a sus fans al defender a Karina García de los comentarios de una compañera de reality.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Yina Calderón intervino para defender a Karina García de los comentarios hechos por una de sus compañeras de reality. (Fotos: Canal RCN)

La empresaria Yina Calderón ha intervenido en medio de una disputa que vivía Karina García con una de sus compañeras para defenderla, sorprendiendo a todo su fandom.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el motivo por el que Yina Calderón respaldó a Karina García frente a los comentarios de una compañera?

Halloween llegó a 'La mansión de Luinny' y los famosos celebraron con disfraces durante una divertida actividad de integración. Karina García, quien eligió un atuendo de vaquera, desfilaba ante las cámaras mostrando su disfraz junto a varias compañeras.

Sin embargo, al darle paso a una de ellas, mencionó su nombre de manera equivocada, lo que generó incomodidad en ella, quien minutos después se fue en contra de la influencer paisa manifestándole que no le gustaba su aura.

Yo te puedo decir que tu personalidad, tu aura, tu vibra a mí no me convence", le dijo.

Yina Calderón sorprende al respaldar a Karina García de los comentarios de una compañera en 'La mansión de Luinny'
Yina Calderón respaldó a Karina García de los comentarios de su compañera de reality. (Foto: Canal RCN)

Aunque Karina dio su punto de vista diciendo que se había confundido, Yina sorprendió al decir que a pesar de que no la estaba defendiendo, en varias oportunidades también trató de llamarla por igual, pero se contuvo.

Artículos relacionados

¿Cómo llamó Karina García a su compañera de reality que provocó su molestia?

La persona con la que Karina García tuvo el conflicto en el reality es la influencer y artista urbana dominicana Gailen Cristina Cordero Beriguete, más conocida como 'La Moyeta'.

Al referirse a ella, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia cometió un error y, en lugar de llamarla por su nombre artístico, dijo “Molleja”, lo que dio inicio a la discordia entre ambas participantes.

Yina Calderón sorprende al respaldar a Karina García de los comentarios de una compañera en 'La mansión de Luinny'
Karina García recibió críticas de parte de una compañera y Yina Calderón la respaldó. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo respaldó Yina Calderón a Karina García durante la polémica?

La influenciadora huilense le explicó a 'La Moyeta' que en Colombia la palabra “Molleja” es muy conocida, dándole a entender que la equivocación de Karina García no había sido con mala intención.

Con este comentario, buscó suavizar la situación y dejar claro que no se trataba de un insulto deliberado, sorprendiendo así a todos sus fans, quienes en medio de los comentarios aseguraron que a pesar de ser justa recibe miles de críticas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Samor One habló sobre el dinero que tenía Baby Demoni Influencers

Samor One reveló qué pasó con el dinero que Baby Demoni tenía en su apartamento

Samor One, pareja de Baby Demoni, respondió a las acusaciones de familiar de la influenciadora y señaló a hermana de Yina Calderón.

¿Qué pasó con la cámara del apartamento de Baby Demoni? Influencers

Samor One rompió el silencio sobre la cámara que había en el apartamento de Baby Demoni

Samor One, pareja de Baby Demoni, explicó qué pasó con la grabación de la cámara que tenían en su apartamento el día de la tragedia.

Talento internacional

Nicki Nicole y Lamine Yamal habrían terminado su relación por una supuesta infidelidad del jugador

Nicki Nicole y Lamine Yamal habrían terminado por rumores de infidelidad, y la reciente reacción de ella en redes lo alimenta.

Lo más superlike

Fiscalía de México dio nuevos detalles del asesinato de B-King y Regio Clown Talento nacional

Fiscalía de México dio nuevos e impactantes detalles sobre el caso de B-King y Regio Clown

El informe oficial describe cómo fueron engañados B-King y Regio Clown y las pruebas que llevaron a la captura del presunto responsable.

Feid causa revuelo en redes por su disfraz para Halloween. Feid

Feid se disfraza de monja y protagoniza divertida parodia que causa revuelo en redes sociales

Raúl Ocampo junto a Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity: Raúl Ocampo ganó importante ventaja secreta, así reaccionó

Recomendaciones para Halloween Halloween

Recomendaciones para disfrutar Halloween con los niños

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada