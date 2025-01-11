Yina Calderón sorprende al respaldar a Karina García de comentarios de una compañera de reality

La empresaria Yina Calderón ha intervenido en medio de una disputa que vivía Karina García con una de sus compañeras para defenderla, sorprendiendo a todo su fandom.

¿Cuál fue el motivo por el que Yina Calderón respaldó a Karina García frente a los comentarios de una compañera?

Halloween llegó a 'La mansión de Luinny' y los famosos celebraron con disfraces durante una divertida actividad de integración. Karina García, quien eligió un atuendo de vaquera, desfilaba ante las cámaras mostrando su disfraz junto a varias compañeras.

Sin embargo, al darle paso a una de ellas, mencionó su nombre de manera equivocada, lo que generó incomodidad en ella, quien minutos después se fue en contra de la influencer paisa manifestándole que no le gustaba su aura.

Yo te puedo decir que tu personalidad, tu aura, tu vibra a mí no me convence", le dijo.

Aunque Karina dio su punto de vista diciendo que se había confundido, Yina sorprendió al decir que a pesar de que no la estaba defendiendo, en varias oportunidades también trató de llamarla por igual, pero se contuvo.

¿Cómo llamó Karina García a su compañera de reality que provocó su molestia?

La persona con la que Karina García tuvo el conflicto en el reality es la influencer y artista urbana dominicana Gailen Cristina Cordero Beriguete, más conocida como 'La Moyeta'.

Al referirse a ella, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia cometió un error y, en lugar de llamarla por su nombre artístico, dijo “Molleja”, lo que dio inicio a la discordia entre ambas participantes.

¿Cómo respaldó Yina Calderón a Karina García durante la polémica?

La influenciadora huilense le explicó a 'La Moyeta' que en Colombia la palabra “Molleja” es muy conocida, dándole a entender que la equivocación de Karina García no había sido con mala intención.

Con este comentario, buscó suavizar la situación y dejar claro que no se trataba de un insulto deliberado, sorprendiendo así a todos sus fans, quienes en medio de los comentarios aseguraron que a pesar de ser justa recibe miles de críticas.