La Segura reapareció en redes desde la cama de un hospital, ¿qué sucedió?

La Segura compartió detalles de su reciente procedimiento estético, el cual se realizó el 31 de octubre como parte de una etapa de transformación tras convertirse en madre por primera vez.

La influencer aseguró que su cuerpo cambió notablemente después del embarazo y que, aunque se sentía orgullosa de su proceso, decidió “retocarse” algunas partes de su cuerpo para reafirmar su figura y sentirse mejor consigo misma.

¿Por qué La Segura decidió someterse a un nuevo procedimiento estético?

Después de su embarazo, La Segura confesó que su cuerpo atravesó cambios naturales con los que no se sentía del todo cómoda, y con la honestidad que tanto la caracteriza, explicó que su decisión no fue por presión estética sino por el deseo personal de recuperar su confianza.

Además aprovechó su experiencia para hablar del impacto emocional que muchas mujeres viven tras el nacimiento de un bebé, y aunque aseguró sentirse plena como madre, también destacó que el cuerpo necesita tiempo y, en algunos casos, ayuda profesional para volver a sentirse en equilibrio.

¿Cómo ha sido el proceso de recuperación de La Segura y quiénes la acompañan?

Pocas horas después de la intervención, La Segura reapareció en redes para tranquilizar a sus seguidores y aseguró que el procedimiento había sido exitoso, pues se encontraba en buen estado.

Y que estaría en observación durante un par de días para prevenir cualquier complicación inicial tras la adaptación de su cuerpo a los medicamentos y nuevo metabolismo.

La Segura habló sin filtros sobre su cirugía estética y reveló cómo vive esta nueva etapa tras convertirse en mamá. (Foto: Canal RCN)

Desde su habitación en la clínica, compartió videos en los que se le veía sonriente, acompañada por su esposo, el chef argentino Ignacio Baladán, quien no se separó de su lado en ningún momento.

Incluso su madre, Alexandra Mena, viajó desde la ciudad de Cali para acompañarla en la primera etapa de recuperación, por lo que La Segura expresó su gratitud al tener a su familia cerca para sobrellevar el dolor y mantener la calma durante el proceso.

¿Qué viene para La Segura tras su transformación física?

Aunque todavía se encuentra en reposo, La Segura no ha dejado de crear contenido, y fiel a su estilo, contó que incluso desde la cama del hospital está editando un nuevo video en el que mostrará el paso a paso de su intervención estética y proceso de recuperación.

“Quería volver a sentirme yo”: La Segura muestra su cambio físico y habla del amor propio después del embarazo. (Foto Canal RCN)

Además, afirmó sentirse feliz, y aunque su objetivo no es promover los procedimientos estéticos, si desea normalizar el autocuidado y el derecho de cada mujer a sentirse bien con su cuerpo.