Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura reapareció en redes desde la cama de un hospital, ¿qué sucedió?

Tras su cirugía estética post parto, La Segura mostró los avances de su recuperación junto a su esposo Ignacio Baladán y su madre.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
La Segura ya se tuneó
La Segura ya se realizó cambios físicos/Canal RCN

La Segura compartió detalles de su reciente procedimiento estético, el cual se realizó el 31 de octubre como parte de una etapa de transformación tras convertirse en madre por primera vez.

La influencer aseguró que su cuerpo cambió notablemente después del embarazo y que, aunque se sentía orgullosa de su proceso, decidió “retocarse” algunas partes de su cuerpo para reafirmar su figura y sentirse mejor consigo misma.

Artículos relacionados

¿Por qué La Segura decidió someterse a un nuevo procedimiento estético?

Después de su embarazo, La Segura confesó que su cuerpo atravesó cambios naturales con los que no se sentía del todo cómoda, y con la honestidad que tanto la caracteriza, explicó que su decisión no fue por presión estética sino por el deseo personal de recuperar su confianza.

 

Además aprovechó su experiencia para hablar del impacto emocional que muchas mujeres viven tras el nacimiento de un bebé, y aunque aseguró sentirse plena como madre, también destacó que el cuerpo necesita tiempo y, en algunos casos, ayuda profesional para volver a sentirse en equilibrio.

Artículos relacionados

¿Cómo ha sido el proceso de recuperación de La Segura y quiénes la acompañan?

Pocas horas después de la intervención, La Segura reapareció en redes para tranquilizar a sus seguidores y aseguró que el procedimiento había sido exitoso, pues se encontraba en buen estado.

Y que estaría en observación durante un par de días para prevenir cualquier complicación inicial tras la adaptación de su cuerpo a los medicamentos y nuevo metabolismo.

La Segura comparte su último video antes de su intervención estética
La Segura habló sin filtros sobre su cirugía estética y reveló cómo vive esta nueva etapa tras convertirse en mamá. (Foto: Canal RCN)

Desde su habitación en la clínica, compartió videos en los que se le veía sonriente, acompañada por su esposo, el chef argentino Ignacio Baladán, quien no se separó de su lado en ningún momento.

Incluso su madre, Alexandra Mena, viajó desde la ciudad de Cali para acompañarla en la primera etapa de recuperación, por lo que La Segura expresó su gratitud al tener a su familia cerca para sobrellevar el dolor y mantener la calma durante el proceso.

Artículos relacionados

¿Qué viene para La Segura tras su transformación física?

Aunque todavía se encuentra en reposo, La Segura no ha dejado de crear contenido, y fiel a su estilo, contó que incluso desde la cama del hospital está editando un nuevo video en el que mostrará el paso a paso de su intervención estética y proceso de recuperación.

La Segura sorprende a sus seguidores con su cambio físico.
“Quería volver a sentirme yo”: La Segura muestra su cambio físico y habla del amor propio después del embarazo. (Foto Canal RCN)

Además, afirmó sentirse feliz, y aunque su objetivo no es promover los procedimientos estéticos, si desea normalizar el autocuidado y el derecho de cada mujer a sentirse bien con su cuerpo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Pipe Bueno le da una cita romántica a Luisa Fernanda W en un crucero de Disney sin sus hijos y sus fans se enternecen. Pipe Bueno

Pipe Bueno y la tierna cita que le preparó a Luisa Fernanda W en un crucero de Disney

Pipe Bueno reveló cómo sorprendió a su prometida, la influencer Luisa Fernanda W, en un crucero de Disney y enterneció a todos sus fans.

Shakira sale con sus hijos, Milan y Sasha, a las calles de Bogotá a pedir dulces en Halloween y pasa desapercibida. Shakira

Shakira sorprende al disfrazarse y salir a las calles de Bogotá a pedir dulces con sus hijos

¡Pasaron al lado de Shakira y no se dieron cuenta! La cantante hizo una publicación mostrando cómo pasó la noche con sus hijos en Bogotá.

Karina García

Karina García preocupa a sus fans por un quebranto de salud ¿Qué le pasó?

Karina García encendió las alarmas tras revelar que atraviesa un problema de salud mientras participa en un reality en República Dominicana.

Lo más superlike

Falleció importante diseñador de modas que trabajó con Gloria Trevi y tenía una orden de captura reciente por una grave acusación. Talento internacional

Muere famoso diseñador de moda, Héctor Terrones, quien tenía orden de captura por un grave delito

El diseñador Héctor Terrones, quien vistió a la cantante Gloria Trevi, falleció a sus 58 años y días antes la Fiscalía había solicitado su captura.

Curiosidades

¿Qué significa hurgarse la nariz?, según la psicología

Fiscalía de México dio nuevos detalles del asesinato de B-King y Regio Clown Talento nacional

Fiscalía de México dio nuevos e impactantes detalles sobre el caso de B-King y Regio Clown

Feid causa revuelo en redes por su disfraz para Halloween. Feid

Feid se disfraza de monja y protagoniza divertida parodia que causa revuelo en redes sociales

Raúl Ocampo junto a Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity: Raúl Ocampo ganó importante ventaja secreta, así reaccionó