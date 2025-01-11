Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sale a la luz foto del beso de Yina Calderón con reconocido cantante en La mansión de Luinny

Yina Calderón se dio beso con cantante Uriel Romero en La mansión de Luinny y la reacción del cantante es viral: "Besito a la villana".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yina Calderón se dio beso con compañero que es cantante
Yina Calderón ya dio sus primeros besos en La mansión de Luinny. (Fotos Canal RCN)

Yina Calderón, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de su beso con otro participante en La mansión de Luinny.

¿Cómo fue el beso de Yina Calderón con compañero en La mansión de Luinny?

Yina Calderón ha dado bastante de qué hablar en los últimos días por todo lo que ha sido su participación en este reality internacional grabado en República Dominicana.

Desde su ingreso al reality la influenciadora ha sido noticia, ya que en pleno lanzamiento tuvo una acalorada discusión con otra participante, tanto, que la producción tuvo que tranquilizarlas.

Tras esto, Yina ha tenido varios encontronazos y discusiones con otros participantes, entre ellos Karina García, su excompañera del reality del Canal RCN.

Sin embargo, en las últimas horas la influenciadora cambió sus polémicas por besos y así quedó registrado en las cámaras del programa, cuando se dio un pico con un compañero, el cantante Uriel Romero.

Yina Calderón dio beso en La mansión de Luinny
Yina Calderón se besó con compañero en La mansión de Luinny. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Cómo reaccionó Uriel Romero tras su beso con Yina Calderón?

Yina Calderón se encontraba conversando con el cantante Uriel Romero y otras compañeras cuando surgió la idea de empezar a hacer dinámicas entre ellos.

Fue allí donde salió la idea de un beso múltiples al que accedió Yina y el cantante, sin embargo, tras este juego, la influenciadora y Uriel decidieron volverse a dar otro beso.

Precisamente, el cantante compartió esta fotografía en sus redes sociales en donde dejó su reacción al momento.

Un besito a la villana.

¿Quién es Uriel Romero, el participante que se besó con Yina Calderón en La mansión de Luinny?

El hombre que protagonizó el beso con Yina Calderón en La mansión de Luinny es Uriel José Romero Rojas, mejor conocido como "El Futuro Fuera de Órbita", un cantante y compositor dominicano nacido el 22 de julio de 1996 en Santo Domingo.

Desde joven mostró interés por la música, inspirado por artistas como Don Omar, Daddy Yankee y 2Pac. A los 11 años se mudó a Nueva York, donde creció y desarrolló su carrera artística, especialmente en el Bronx, epicentro de su evolución como exponente del dembow, hip hop, trap y rap.

Su salto profesional llegó en 2015 y su música es escuchada especialmente en Chile, donde su estilo innovador en el dembow ha sido muy bien recibido.

