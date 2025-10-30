Falleció el actor que interpretó a Will Smith en 'El príncipe del rap', esto se sabe

Murió el actor Floyd Roger Myers, conocido por haber interpretado a Will Smith en su adolescencia en la exitosa serie estadounidense ‘El príncipe del rap’, donde este era el protagonista.

¿Qué se sabe de la muerte de Floyd Roger Myers?

El deceso del actor fue este miércoles 29 de octubre en su casa, según confirmó el portal internacional TMZ, a quien la madre del actor les comunicó la lamentable noticia, indicando que perdió la vida tras sufrir un infarto.

Según contó la noche anterior habían hablado por teléfono y él estaba normal.

Sin embargo, confesó que el actor habría sufrido tres ataques cardíacos en los últimos años y se encontraba en medio de un tratamiento médico debido a su delicado estado de salud.

La familia del actor destacó que el funeral se llevará a cabo el próximo 3 de noviembre.

Tras la revelación, miles de fanáticos del actor y de la serie, que se quedó en la mente de muchos, lamentaron su fallecimiento, le dedicaron varias oraciones y mensajes de cariño y agradecimiento por su aporte a la televisión y el entretenimiento.

Además, le dejaron palabras de aliento y apoyo a la familia del actor en este momento tan difícil para ellos.

¿Quién era Floyd Roger Myers?

El actor Floyd Roger Myers nació en 1983 y falleció con 42 años de edad. Los inicios en su carrera artística los realizó en anuncios comerciales.

Posteriormente le llegó la oportunidad de interpretar a Will Smith joven en la producción 'El príncipe del rap', lo que lo llevó a ser reconocido a nivel internacional.

Luego de su participación en este serie, se le abrieron las puertas en otras grandes producciones, donde enamoró a muchos con su talento actoral.

Después decidió dedicar su vida a obras sociales, tanto así que fundó The Fellaship Men’s Group, un proyecto de apoyo y desarrollo personal para los hombres, pues consideraba que era muy importante cuidar la salud mental de su género.

El actor logró conformar una gran familia, pues contrajo matrimonio y tuvo cuatro hijos Taelyn, Kinsley, Tyler y Knox, con quienes vivía en Maryland.