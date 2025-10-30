Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Falleció el actor que interpretó a Will Smith en 'El príncipe del rap', esto se sabe

El actor Floyd Roger Myers falleció en su casa. La noche había hablado normal con su madre.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Murió Floyd Roger Myers
Murió el actor Floyd Roger Myers, de 'El príncipe de Bel Air'/Freepik

Murió el actor Floyd Roger Myers, conocido por haber interpretado a Will Smith en su adolescencia en la exitosa serie estadounidense ‘El príncipe del rap’, donde este era el protagonista.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe de la muerte de Floyd Roger Myers?

El deceso del actor fue este miércoles 29 de octubre en su casa, según confirmó el portal internacional TMZ, a quien la madre del actor les comunicó la lamentable noticia, indicando que perdió la vida tras sufrir un infarto.

Según contó la noche anterior habían hablado por teléfono y él estaba normal.

Sin embargo, confesó que el actor habría sufrido tres ataques cardíacos en los últimos años y se encontraba en medio de un tratamiento médico debido a su delicado estado de salud.

La familia del actor destacó que el funeral se llevará a cabo el próximo 3 de noviembre.
Tras la revelación, miles de fanáticos del actor y de la serie, que se quedó en la mente de muchos, lamentaron su fallecimiento, le dedicaron varias oraciones y mensajes de cariño y agradecimiento por su aporte a la televisión y el entretenimiento.

Además, le dejaron palabras de aliento y apoyo a la familia del actor en este momento tan difícil para ellos.

Artículos relacionados

¿Quién era Floyd Roger Myers?

El actor Floyd Roger Myers nació en 1983 y falleció con 42 años de edad. Los inicios en su carrera artística los realizó en anuncios comerciales.

Posteriormente le llegó la oportunidad de interpretar a Will Smith joven en la producción 'El príncipe del rap', lo que lo llevó a ser reconocido a nivel internacional.

Luego de su participación en este serie, se le abrieron las puertas en otras grandes producciones, donde enamoró a muchos con su talento actoral.

Artículos relacionados

Después decidió dedicar su vida a obras sociales, tanto así que fundó The Fellaship Men’s Group, un proyecto de apoyo y desarrollo personal para los hombres, pues consideraba que era muy importante cuidar la salud mental de su género.

El actor logró conformar una gran familia, pues contrajo matrimonio y tuvo cuatro hijos Taelyn, Kinsley, Tyler y Knox, con quienes vivía en Maryland.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

¡Luto en la música! Hallan sin vida a reconocido cantante: esto se sabe de su caso Talento internacional

¡Luto en la música! Hallan sin vida a reconocido cantante: así fueron los hechos

El mundo musical se viste de luto tras el fallecimiento de reconocido cantante en extrañas circunstancias.

El premio que podría ganar Yina Calderón y Karina García en República Dominicana Karina García

Este es el millonario premio que podrían llevarse Karina García y Yina Calderón en "La mansión de Luinny"

Se reveló la cuantiosa suma de dinero que se llevará el ganador del reality "La mansión de Luinny" en República Dominicana.

Ideas de disfraces con materiales hechos en casa para Halloween según la IA Halloween

Ideas de disfraces con materiales que tengas en casa para Halloween según la IA

Se acerca Halloween el próximo 31 de octubre y te compartimos ideas para que recrees un disfraz con materiales en casa, según la IA.

Lo más superlike

En su juventud, Ryan recorría las calles cantando y vendiendo dulces para cumplir su sueño musical. Ryan Castro

Ryan Castro reveló cómo nació el himno de la selección Colombia ¡En solo cuatro días!

Ryan Castro sorprendió en una transmisión con Westcol al revelar los detalles inéditos de cómo nació el himno “El ritmo que nos une”.

Yina Calderón divide las redes tras hablar mal de los colombianos en 'La mansión de Luinny' Yina Calderón

Yina Calderón causa polémica tras hablar mal de los colombianos en 'La mansión de Luinny': esto dijo

MasterChef Celebrity Colombia

Ricardo Vesga responde a los cuestionamientos sobre su desempeño en MasterChef Celebrity Colombia

Mujer durmiendo Salud

¿Cuál es la mejor técnica para quedarse dormido rápidamente?, según la IA

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada