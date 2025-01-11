La frase con la que Juan David Tejada dejó a Aída Merlano: “No te vejo como mujer”

Aída Victoria Merlano abrió su corazón sobre uno de los momentos más difíciles de su vida, su separación del empresario Juan David Tejada, pues en un sincero relato, contó como vivió el duelo emocional y físico tras el nacimiento de su hijo Emiliano.

¿Qué llevó a Aída Merlano a transformar su tristeza en motivación?

Aída confesó que el momento más difícil fue tres días después de dar a luz, cuando su expareja le expresó que se sentía “aliviado” al separarse, pues ya no podía verla como mujer.

Esa frase, según contó, quedó grabada en su mente y fue el punto de partida para iniciar un proceso profundo de cambio, y en lugar de caer en la depresión, decidió canalizar la humillación en energía para recuperar su amor propio.

Así, Aída Merlano comenzó a entrenar y cuidar su alimentación desde la primera semana de posparto, y relató que, incluso usando pañales para adultos, se comprometió con ejercicios hipopresivos, los cuales la ayudaron a tonificar su cuerpo y reducir la flacidez.

Más allá de lo físico, la influencer destacó que su transformación interior, fue comenzar a reconocerse frente al espejo como una mujer capaz de reinventarse en medio de esta etapa de vulnerabilidad.

¿Cómo vivió Aída Merlano el proceso de duelo después del parto?

El proceso no fue sencillo, Aída aseguró que atravesar una ruptura tan fuerte justo después de convertirse en madre la enfrentó a una mezcla de emociones intensas, entre las que dominaban la tristeza, el enojo, y ganas de “sacarse esa espinita” por el sentido de injusticia de la situación.

Aída aseguró que convertirse en madre le dio la fuerza necesaria para reconstruirse desde su vulnerabilidad. | Foto del Canal RCN y Freepik.

Sin embargo, comenzó a sentirse plena y segura, pues lo que había comenzado como una búsqueda inicial de reivindicación frente a su expareja, se convirtió en una experiencia de amor propio y empoderamiento.

¿Qué aprendió Aída Merlano de esta experiencia personal?

Con el paso del tiempo, Aída reconoció que su proceso de recuperación dejó de girar en torno a la venganza, e incluso después de subir a sus redes sociales el primer post en el posparto, comenzó a recibir mensajes sobre lo increíble que lucía y la mujer valiosa que era.

Una forma de entender, que la maternidad no la hizo más débil, sino que le ayudó a descubrir una parte de ella que jamás había conocido, por lo que más allá de la separación y la situación financiera que atraviesa actualmente, lo que más agradece es haber conocido esta nueva faceta de sí misma.

Aída Victoria Merlano confesó que comenzó a ejercitarse pocos días después del parto como parte de su proceso de sanación emocional. Foto Canal RCN

Y actualmente considera que su hijo Emiliano es el motor de su vida, y que, aunque define sus situaciones de pareja como un punto negro en su historia, tiene una nueva ruta de la cual es difícil desestabilizarse ahora.