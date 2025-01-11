Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La frase con la que Juan David Tejada dejó a Aída Merlano: “No te vejo como mujer”

Tras una separación dolorosa poco después de dar a luz, Aída Victoria Merlano comparte cómo convirtió su tristeza en su mayor motor de cambio.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Aída Victoria Merlano confesó que comenzó a ejercitarse pocos días después del parto como parte de su proceso de sanación emocional.
Aída Victoria Merlano confesó que comenzó a ejercitarse pocos días después del parto como parte de su proceso de sanación emocional. Foto Canal RCN

Aída Victoria Merlano abrió su corazón sobre uno de los momentos más difíciles de su vida, su separación del empresario Juan David Tejada, pues en un sincero relato, contó como vivió el duelo emocional y físico tras el nacimiento de su hijo Emiliano.

Artículos relacionados

¿Qué llevó a Aída Merlano a transformar su tristeza en motivación?

Aída confesó que el momento más difícil fue tres días después de dar a luz, cuando su expareja le expresó que se sentía “aliviado” al separarse, pues ya no podía verla como mujer.

Esa frase, según contó, quedó grabada en su mente y fue el punto de partida para iniciar un proceso profundo de cambio, y en lugar de caer en la depresión, decidió canalizar la humillación en energía para recuperar su amor propio.

Así, Aída Merlano comenzó a entrenar y cuidar su alimentación desde la primera semana de posparto, y relató que, incluso usando pañales para adultos, se comprometió con ejercicios hipopresivos, los cuales la ayudaron a tonificar su cuerpo y reducir la flacidez.

Más allá de lo físico, la influencer destacó que su transformación interior, fue comenzar a reconocerse frente al espejo como una mujer capaz de reinventarse en medio de esta etapa de vulnerabilidad.

Artículos relacionados

¿Cómo vivió Aída Merlano el proceso de duelo después del parto?

El proceso no fue sencillo, Aída aseguró que atravesar una ruptura tan fuerte justo después de convertirse en madre la enfrentó a una mezcla de emociones intensas, entre las que dominaban la tristeza, el enojo, y ganas de “sacarse esa espinita” por el sentido de injusticia de la situación.

Aida Victoria Merlano, Juan David Tejada
Aída aseguró que convertirse en madre le dio la fuerza necesaria para reconstruirse desde su vulnerabilidad. | Foto del Canal RCN y Freepik.

Sin embargo, comenzó a sentirse plena y segura, pues lo que había comenzado como una búsqueda inicial de reivindicación frente a su expareja, se convirtió en una experiencia de amor propio y empoderamiento.

Artículos relacionados

¿Qué aprendió Aída Merlano de esta experiencia personal?

Con el paso del tiempo, Aída reconoció que su proceso de recuperación dejó de girar en torno a la venganza, e incluso después de subir a sus redes sociales el primer post en el posparto, comenzó a recibir mensajes sobre lo increíble que lucía y la mujer valiosa que era.

Una forma de entender, que la maternidad no la hizo más débil, sino que le ayudó a descubrir una parte de ella que jamás había conocido, por lo que más allá de la separación y la situación financiera que atraviesa actualmente, lo que más agradece es haber conocido esta nueva faceta de sí misma.

Aída Victoria Merlano confesó que comenzó a ejercitarse pocos días después del parto como parte de su proceso de sanación emocional.
Aída Victoria Merlano confesó que comenzó a ejercitarse pocos días después del parto como parte de su proceso de sanación emocional. Foto Canal RCN

Y actualmente considera que su hijo Emiliano es el motor de su vida, y que, aunque define sus situaciones de pareja como un punto negro en su historia, tiene una nueva ruta de la cual es difícil desestabilizarse ahora.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Pipe Bueno le da una cita romántica a Luisa Fernanda W en un crucero de Disney sin sus hijos y sus fans se enternecen. Pipe Bueno

Pipe Bueno y la tierna cita que le preparó a Luisa Fernanda W en un crucero de Disney

Pipe Bueno reveló cómo sorprendió a su prometida, la influencer Luisa Fernanda W, en un crucero de Disney y enterneció a todos sus fans.

Shakira sale con sus hijos, Milan y Sasha, a las calles de Bogotá a pedir dulces en Halloween y pasa desapercibida. Shakira

Shakira sorprende al disfrazarse y salir a las calles de Bogotá a pedir dulces con sus hijos

¡Pasaron al lado de Shakira y no se dieron cuenta! La cantante hizo una publicación mostrando cómo pasó la noche con sus hijos en Bogotá.

Karina García

Karina García preocupa a sus fans por un quebranto de salud ¿Qué le pasó?

Karina García encendió las alarmas tras revelar que atraviesa un problema de salud mientras participa en un reality en República Dominicana.

Lo más superlike

Falleció importante diseñador de modas que trabajó con Gloria Trevi y tenía una orden de captura reciente por una grave acusación. Talento internacional

Muere famoso diseñador de moda, Héctor Terrones, quien tenía orden de captura por un grave delito

El diseñador Héctor Terrones, quien vistió a la cantante Gloria Trevi, falleció a sus 58 años y días antes la Fiscalía había solicitado su captura.

Curiosidades

¿Qué significa hurgarse la nariz?, según la psicología

Fiscalía de México dio nuevos detalles del asesinato de B-King y Regio Clown Talento nacional

Fiscalía de México dio nuevos e impactantes detalles sobre el caso de B-King y Regio Clown

Feid causa revuelo en redes por su disfraz para Halloween. Feid

Feid se disfraza de monja y protagoniza divertida parodia que causa revuelo en redes sociales

Raúl Ocampo junto a Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity: Raúl Ocampo ganó importante ventaja secreta, así reaccionó