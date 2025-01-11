J Balvin enterneció dando una clase, junto a Valentina Ferrer, en la escuela de su hijo Río

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El cantante urbano conocido como J Balvin reveló en sus redes sociales una parte de esa actividad que hizo junto a la mamá de su hijo Río, Valentina Ferrer.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
J Balvin y su pareja, Valentina Ferrer, sorprenden dando clase en escuela de su hijo, Río.
J Balvin y Valentina Ferrer sorprenden dando clase en escuela de su hijo, Río.

En su cuenta oficial de Instagram con más de 50 millones de seguidores, el famoso cantante colombiano de música urbana conocido como J Balvin reveló un interesante momento que no tiene que ver con su vida artística, sino más bien con su paternidad, pues tuvo que ir, junto a su pareja, la modelo Valentina Ferrer; a la escuela de su hijo de cuatro años, Río, a hacer una exposición sobre el otoño.

¿Cómo fue la clase de J Balvin y Valentina Ferrer en el colegio de su hijo Río?

En el video se ve cómo Valentina y José, nombre de pila de J Balvin, hicieron una interesante cartelera con las hojas cafés y naranjas que caen de los árboles en esta estación del año y con los dibujos de algunos animales que se pueden ver también por esa época.

Parece que los papás de Río tuvieron que dar esa clase en inglés, ya que recordemos que esta familia está radicada en Estados Unidos.

Además, en el clip vemos que el niño de cuatro años, hijo del artista, es quien hace una pregunta sobre la exposición, pues cree que el dibujo de una ardilla se parece a ‘Godzilla’ figura mítica por la que el pequeño tiene especial fascinación.

En la descripción de la publicación, J Balvin resalta los nervios que tuvo en esta presentación, pues incluso los comparó con uno de sus conciertos frente a decenas de miles de personas.

“En tarima no me asusto… pero en esta clase jejeje” escribió el famoso colombiano.

J Balvin y Valentina Ferrer, segundo bebé
El posible nombre de la hija de J Balvin y Valentina Ferrer sería "Mar" (Foto ANGELA WEISS / AFP)

¿J Balvin tuvo tiempo de prepararse para dar una clase en la escuela de su hijo?

Balvin trató de dar una excusa a las posibles críticas que habría de recibir con el video, pues comentó que se trató de una actividad que le pidieron hacer con solo dos horas y media de antelación.

En el video vemos que los dos famosos padres de Río asistieron a esta actividad en la escuela de su hijo con atuendos muy casuales y cómodos, sudaderas, y se sentaron en las sillas de los niños, seguramente, para que los pudieran ver mejor.

En los comentarios del clip, los amigos de J Balvin mostraron la gracia que les causó esta actividad. Por su parte, sus fans se mostraron encantados con cómo desempeña su papel de padre y la familia tan admirable que componen los protagonistas del clip.

J Balvin comparte su alegría tras aparecer en la portada de Billboard Brasil
J Balvin celebró aparecer en la portada de Billboard Brasil con un emotivo mensaje. (Foto: AFP)
