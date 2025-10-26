Valentina Ferrer y J Balvin se han consolidado como una de las parejas más queridas del internet. Su relación, marcada por la espontaneidad y el sentido del humor, suele robarse la atención en redes sociales.

Artículos relacionados Influencers Filtran audio de la hija de Baby Demoni delatando supuesta infidelidad de la influencer

La modelo argentina comparte con frecuencia en TikTok y otras plataformas diferentes aspectos de su vida, desde su faceta como madre, su carrera en el modelaje, hasta momentos divertidos junto al cantante colombiano o su hijo Río, quien suele protagonizar varios de sus videos.

¿Valentina Ferrer y J Balvin tendrán un segundo hijo?

Recientemente, la modelo argentina despertó curiosidad entre sus seguidores tras publicar un video en TikTok donde mostraba su reacción cuando le preguntaban “para cuándo la niña”.

Valentina respondió en TikTok la pregunta de ¿Para cuándo la niña? (Foto Giorgio Viera / AFP)

En el clip, Ferrer aparece divertida mientras suena de fondo la canción Impacto de Daddy Yankee, usando el humor para responder a una pregunta que, según sus fans, le hacen con frecuencia.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de personas que interpretaron el video como una indirecta sobre un posible segundo embarazo.

Sin embargo, Valentina respondió de manera relajada y entre risas, demostrando que disfruta de la interacción con su comunidad. Incluso, en medio de las respuestas, dejó entrever cuál podría ser el nombre de un futuro bebé.

Artículos relacionados Talento nacional Famoso actor colombiano es condenado a mínimo 42 años de prisión en Londres

¿Cómo se llamaría el segundo hijo de J Balvin y Valentina Ferrer?

Una seguidora le escribió en tono de broma: “JAJAJAJA ya tenemos a Río, falta Mar”, haciendo alusión a que ambos nombres se relacionan con el agua.

Valentina, entre risas, respondió que eso mismo decía “José”, en referencia a J Balvin, lo que aumentó las sospechas de que “Mar” podría ser el nombre elegido para su futura hija.

El posible nombre de la hija de J Balvin y Valentina Ferrer sería "Mar" (Foto ANGELA WEISS / AFP)

La respuesta desató ternura entre sus seguidores, pues dio a entender que la pareja ha conversado sobre la posibilidad de tener otro hijo, aunque sin confirmar nada por ahora.

Entre los comentarios, algunos fans también recordaron un momento divertido que Valentina compartió hace un tiempo con su hijo Río, de cuatro años.

En ese video, el pequeño rompe en llanto al escuchar a su mamá decir que iba a ver a su “otro hijo”. Ella se ríe y le explica que no tiene otro, mientras él queda procesando la información antes de calmarse.

Ferrer reaccionó con caras de risa a quienes mencionaron ese clip, y además dio like a mensajes de sus seguidores que decían: “Si Río es así contigo, imagina a la niña con José”, “Necesitamos ver a una mini Valentina” o “Amiga, ¡ya es hora!”.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón destapa que Karina García podría caer al mismo reality: "Esto se va a poner bueno"

Hasta el momento, ni Valentina Ferrer ni J Balvin han confirmado si planean tener un segundo hijo, pero las bromas, respuestas y reacciones en redes han alimentado la curiosidad de sus seguidores. Muchos esperan que la pareja anuncie pronto la llegada de una “mini Valentina” o un nuevo integrante a la familia, mientras disfrutan de los momentos divertidos y genuinos que ambos comparten en sus redes sociales.