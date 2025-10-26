Yina Calderón confiesa que pagará por el mal que hizo en La casa de los famosos Colombia | VIDEO

Yina Calderón se fue de Colombia, así lo anunció recientemente con un video en el que quedó demostrado que aterrizó en República Dominicana.

¿Qué hace Yina Calderón en República Dominicana?

El motivo por el que la polémica influenciadora dejó Colombia se debe a que se aventurará en un nuevo reality de convivencia, después de meses de haber participado en La casa de los famosos Colombia 2025.

Desde el minuto uno que pisó República Dominicana, la controversia hizo parte de Yina Calderón. Esto porque fue lanzando comentarios en contra de quienes serán sus compañeros y aseguró que no busca amigos; de hecho, remarcó que es traicionera y no va a mostrar nada de lo que ella no es.

Yina Calderón oficialmente se fue de Colombia: causó alboroto al aterrizar en nuevo país | Foto del Canal RCN y Freepik.

¿Por qué Yina Calderón dice que pagará todo lo que hizo en La casa de los famosos Colombia?

En una transmisión que hizo en vivo, la también empresaria de fajas se sinceró con los internautas, pues expresó que tiene el presentimiento que todo lo que provocó en La casa de los famosos Colombia lo va a pagar en el nuevo reality para el que va.

"Yo creo, aquí entre nosotros, que como que ellas (algunas de sus compañeras de reality) me van a atacar. Sí, amiga, a mí me va a tocar duro, esa plata yo no me la voy a ganar suave... Aquí voy a pagar todas las que hice en La casa de los famosos", confesó Yina Calderón.

¿Cómo fue la participación de Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia?

Cabe recalcar que la participación de Yina Calderón en el formato de convivencia del Canal RCN fue polémica.

Aparte de los looks estrambóticos y su directa forma de hablar, uno de los momentos que más causó conmoción en La casa de los famosos Colombia 2025 fue cuando la empresaria se fue en contra de Karina García, quien era su amiga en el reality.

Yina Calderón se cataloga a sí misma como una villana | Foto del Canal RCN.

Asimismo, arremetió contra Melissa Gate y luego se alió a la que era su rival, sin dejar a un lado las veces que criticó a la mayoría de sus compañeros.

Yina Calderón dice que es una "villana", así que el papel que ella ejerce en los realities es el de antagonista y no le importa que no la quiera nadie.