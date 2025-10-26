Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón confiesa que pagará por el mal que hizo en La casa de los famosos Colombia | VIDEO

Yina Calderón se sinceró con sus seguidores y comentó que no la tendrá fácil en el nuevo proyecto en el que participará.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón
Yina Calderón confiesa que pagará por el mal que hizo en La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Yina Calderón se fue de Colombia, así lo anunció recientemente con un video en el que quedó demostrado que aterrizó en República Dominicana.

Artículos relacionados

¿Qué hace Yina Calderón en República Dominicana?

El motivo por el que la polémica influenciadora dejó Colombia se debe a que se aventurará en un nuevo reality de convivencia, después de meses de haber participado en La casa de los famosos Colombia 2025.

Desde el minuto uno que pisó República Dominicana, la controversia hizo parte de Yina Calderón. Esto porque fue lanzando comentarios en contra de quienes serán sus compañeros y aseguró que no busca amigos; de hecho, remarcó que es traicionera y no va a mostrar nada de lo que ella no es.

Yina Calderón
Yina Calderón oficialmente se fue de Colombia: causó alboroto al aterrizar en nuevo país | Foto del Canal RCN y Freepik.

¿Por qué Yina Calderón dice que pagará todo lo que hizo en La casa de los famosos Colombia?

En una transmisión que hizo en vivo, la también empresaria de fajas se sinceró con los internautas, pues expresó que tiene el presentimiento que todo lo que provocó en La casa de los famosos Colombia lo va a pagar en el nuevo reality para el que va.

Artículos relacionados

"Yo creo, aquí entre nosotros, que como que ellas (algunas de sus compañeras de reality) me van a atacar. Sí, amiga, a mí me va a tocar duro, esa plata yo no me la voy a ganar suave... Aquí voy a pagar todas las que hice en La casa de los famosos", confesó Yina Calderón.

¿Cómo fue la participación de Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia?

Cabe recalcar que la participación de Yina Calderón en el formato de convivencia del Canal RCN fue polémica.

Aparte de los looks estrambóticos y su directa forma de hablar, uno de los momentos que más causó conmoción en La casa de los famosos Colombia 2025 fue cuando la empresaria se fue en contra de Karina García, quien era su amiga en el reality.

Yina Calderón
Yina Calderón se cataloga a sí misma como una villana | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Asimismo, arremetió contra Melissa Gate y luego se alió a la que era su rival, sin dejar a un lado las veces que criticó a la mayoría de sus compañeros.

Yina Calderón dice que es una "villana", así que el papel que ella ejerce en los realities es el de antagonista y no le importa que no la quiera nadie.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hailey Bieber responde a críticas Hailey Baldwin

Hailey Bieber responde a críticas sobre su apariencia: comentarios "trans" no la afectan

Hailey Bieber responde a los comentarios sobre parecer una persona "trans". Su respuesta dejó en shock a muchos.

Muerte Celebrities

Fallece reconocida cantante de manera fulminante en pleno show: esto es lo que se sabe

El esposo de la artista Floria Márquez, 'la show woman de Venezuela', confirmó la noticia de su muerte.

Aida Victoria y Juan Tejada Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano desmiente a Juan David Tejada y revela que tendría más hijos

Aida Victoria Merlano respondió un TikTok sobre Juan David Tejada y reveló detalles sobre sus hijos y su comportamiento.

Lo más superlike

películas de terror basadas en hechos reales Talento internacional

Estas son 9 películas de terror basadas en hechos reales y sucesos paranormales para ver en Halloween

9 películas de terror basadas en hechos reales y sucesos paranormales que sorprendieron incluso durante su rodaje.

Stephen Hawking Ciencia

El aterrador aviso sobre la humanidad que Stephen Hawking hizo antes de morir

Shakira emocionó al cantar y bailar ‘Cali pachanguero’ con su hijo Sasha Shakira

Shakira emocionó cantando “Cali Pachanguero” y bailando con su hijo Sasha en su avión privado

Pareja Curiosidades

Esta es la diferencia que hay entre querer y amar a la pareja, según psicólogo

El curioso regalo de cumpleaños de Kate del Castillo Kate del Castillo

Kate del Castillo causa revuelo con su nueva “hija perfecta”: un bebé de silicona hiperrealista