El aterrador aviso sobre la humanidad que Stephen Hawking hizo antes de morir

Uno de los hombres que marcó la ciencia y sigue haciéndolo es el físico Stephen Hawking. Por años, aún y con una enfermedad degenerativa, se encargó de buscar respuestas científicas que hoy por hoy siguen causando interés.

Mientras estuvo en vida, Hawking dio a conocer varios postulados vistos como avisos o advertencias de lo que sucedería en el mundo.

¿Cuál fue el aterrador aviso que lanzó Stephen Hawking antes de morir?

Como la tecnología es algo que cada vez va teniendo mayor alcance, resulta que se revivió un momento en el que el físico británico llegó a hacer un aterrador aviso para la humanidad antes de que falleciera; tiene relación con el impacto y consecuencias de la inteligencia artificial (IA).

Stephen Hawking padecía esclerosis lateral amiotrófica | Foto Bryan Bedder / Getty Images via AFP.

Stephen Hawking Partió de este mundo en 2018 y antes de hacerlo, abordó el tema de la decadencia de la humanidad y la comunicación con alienígenas.

Tiempo antes de que la IA fuese algo del común, Hawking ya estaba adelantado en el sentido de que hizo el aviso vinculado a lo que pasaría en el mundo con la herramienta tecnológica.

Para el año 2014, el diálogo con British Broadcasting Corporation, el físico lanzó su advertencia y dijo: "El desarrollo total de la inteligencia artificial podría significar el fin de la raza humana".

Para ese entonces, tan solo estaba empezando a darse la tecnología, pero el físico se atrevió a ver más allá y por eso aseguró que la IA podría avanzar por sí sola, lo que conduciría a un rediseño cada vez mayor.

"Los humanos, limitados por la lenta evolución biológica, no podrían competir y serían sustituidos", sentenció.

Stephen Hawking abogó por el control de la IA | Foto de Freepik.

¿Qué otras advertencias hizo Stephen Hawking?

Hay más advertencias de Stephen Hawking. Para el año 2015, el británico firmó una misiva para la Organización de las Naciones Unidas en la que se aborda las consecuencias e impactos poco positivos del desarrollo de la IA sin regulación alguna.

Finalmente, en 2017, antes de fallecer, el divulgador científico ratificó su temor de que la IA reemplace por completo a la humanidad, así lo dijo en la revista Wired.