Las reacciones que ha dejado el rifirrafe entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada

Los nombres de Aida Victoria Merlano y su expareja Juan David Tejada se han apoderado de las tendencias en las últimas horas por su rifirrafe en redes.

¿Cuál es el rifirrafe entre Aida Victoria Merlano y su expareja Juan David Tejada?

El rifirrafe entre Aida Victoria Merlano y su expareja Juan David Tejada se volvió tema de conversación en redes sociales, luego que ambos sacaran a la luz chats y audios de su relación.

Todo empezó cuando Aida Victoria le aseguró a una fanática que ella era la encargada 100% de su hijo y dejó entrever que no recibía ningún tipo de apoyo económico por parte de Juan David.

Estas palabras no cayeron nada bien a Juan David Tejada que de inmediato reaccionó en sus redes defendiéndose, lanzándole pulla a la influenciadora y asegurando que a su hija nunca le ha faltado nada.

“Entre cielo y tierra no hay nada oculto. No soy hombre de hacer esto, pero con mucho respeto me toca defenderme... y esto es solo una parte de una conversación. Jamás te he dado nada, hijo amado, discúlpame por esto, pero la verdad me toca defenderme”

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada generan múltiples reacciones en redes con su rifirrafe. (Foto del Canal RCN y Freepik)

¿Qué reacciones ha dejado el problema entre Aida Victoria Merlano y su expareja Juan David Tejada?

La reacción de Juan David Tejada no le gustó para nada a Aida Victoria Merlano, quien de inmediato le respondió de manera contundente exponiendo graves situaciones de su relación.

Juan David, creo que en el momento en el que te atreviste a ponerte agresiv* conmigo delante del niño y tuve que ver a mi prima separándote con él en brazos, te ganaste que te aborrezca.

Precisamente, todo este rifirrafe ha generado opiniones divididas en redes sociales a favor y en contra de cada uno. Por un lado, algunos apoyaron a Aida por “exponer a su expareja”, otros le dieron el beneficio de la duda a Tejada.



Asimismo, el nombre de WestCol se puso sobre la mesa, ya que muchos aseguraron que la influenciadora había salido de su relación con el streamer paisa, la cual fue bastante polémica, para meterse en una relación peor.

¿Juan David Tejada se molestó con Aida Victoria Merlano por comentario sobre WestCol?

En los últimos días Aida Victoria Merlano había sido noticia luego que en una entrevista le indagaran sobre su expareja, WestCol.

En dicha entrevista la influenciadora aseguró que solo le deseaba lo mejor al streamer antioqueño y que lo veía mucho mejor a nivel físico. Asimismo, Aida no descartó volver a hablarse con WestCol por temas laborales.

Al streamer antioqueño también le han preguntado por su la influenciadora y aunque no se ha referido a ella, sí ha dejado claro que fue alguien que lo marcó.