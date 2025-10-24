Qbano lanza promoción muy especial por el Día Mundial del Sándwich este 3 de noviembre ¡Conócela aquí!

Contenido patrocinado | ¡Qbano se une a la celebración del Día Mundial del Sándwich! El próximo lunes festivo 3 de noviembre, Qbano invita a los colombianos a celebrar el Día Mundial del Sándwich con una promoción super especial que busca convertirse en el plan ideal para compartir con familia o amigos durante el lunes festivo.

El sándwich es uno de los platos más versátiles y consumidos a nivel mundial, y por eso esta fecha se ha convertido en una tradición gastronómica reconocida en diferentes países. Qbano, como una reconocida marca con amplia trayectoria, se suma a la conmemoración con una oferta pensada para todos aquellos que disfrutan de su sabor característico.

¿Qué incluye la promoción del Día del Sándwich en Qbano?

Durante toda la jornada del 3 de noviembre, los clientes podrán acceder a un sándwich especial personal (21 cm aproximadamente) acompañado de un vaso de Coca-Cola de 16 oz por solo $12.900.

Adicionalmente, quienes deseen completar su experiencia gastronómica podrán incluir papas medianas por $2.000 adicionales. Una combinación perfecta para quienes buscan un plan diferente y delicioso durante el festivo.

¿Dónde se puede aprovechar la promoción de Qbano?

La promoción estará disponible en todos los puntos de venta Qbano del país, tanto en restaurantes como en pedidos para llevar y en domicilios pidiendo directamente con la marca. Será válida únicamente el lunes 3 de noviembre o hasta agotar existencias.

Con esta iniciativa, Qbano se une a la celebración mundial de un plato icónico y reafirma su papel como una de las marcas favoritas de los colombianos a la hora de disfrutar de un sándwich delicioso y lleno de sabor.