Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón reaccionó a beso de Karina García con La Jesuu: "Se le moja la canoa"

Yina Calderón y sus hermanas reaccionaron al beso de Karina García y La Jesuu en discoteca e hicieron fuerte revelación.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yina Calderón reaccionó a beso de La Jesuu y Karina García
Yina Calderón se burló de beso de La Jesuu y Karina García. (Fotos Canal RCN)

Yina Calderón constantemente está generando controversia en redes sociales por sus declaraciones y muestra de esto fue su reacción al beso de Karina García y La Jesuu.

Artículos relacionados

Yina Calderón opinó del video que salió a la luz del beso entre Karina García y La Jesuu

El pasado 18 de octubre se llevó a cabo el evento de boxeo organizado por WestCol llamad Stream Fighters, en donde participaron diferentes celebridades como Yina Calderón, Karina García, entre otros.

Tras este evento, varios de los participantes de este evento se fueron a un after party en la capital colombiana y en medio de esta fiesta grabaron a Karina García y La Jesuu dándose un beso.

Este video se viralizó y ha dado bastante de qué hablar en redes sociales, por eso, Yina Calderón en medio de una transmisión en vivo junto a sus hermanas decidieron comentar y dar su opinión al respecto.

 

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron Yina Calderón y sus hermanas al beso de Karina García y La Jesuu?

En medio de la transmisión en vivo, tanto Yina como sus hermanas Leonela y Claudia fueron dando su opinión al respecto.

Yina Calderón por su parte criticó a Karina García por haberle dado un beso a La Jesuu, principalmente, porque ella sentía que habían mujeres más lindas.

Lo que yo digo es que Karina habiendo tantas mujeres (tose).

Leonela aseguró que para ella ese beso había sido producto de la fiesta y algo sin ningún motivo o atracción de fondo: "Yo digo que es un pico de amistad".

Sin embargo, Claudia Calderón, sí fue más dura y aseguró que para ella cuando una mujer u hombre le daba beso a alguien de su mismo género era porque en el fondo sí era homos*xual.

Que borracha o no borracha le den un pico a una mujer es porque sí se le moja un poquito la canoa.

Artículos relacionados

¿Qué reveló hermana de Yina Calderón sobre Karina García?

En medio de esta transmisión en vivo, Leonela Calderón, contó una anécdota que tuvo con Karina García, cuando la vio besándose con otra influenciadora.

Ustedes saben que yo viví un momento con Karina en el de la Epa. En donde compartí con ella y con Marilyn Oquendo y yo sí lo dije que ellas se estaban besando mientras yo conducía la camioneta y ellas se fueron para el hotel.

Leonela aseguró que para ella, a Karina sí le gustaban los hombres, pero que en medio de sus borracheras y fiestas le gustaba darle picos a sus amigas.

Por su parte, Yina Calderón aseguró que ella ha hecho lo mismo y que no por eso le gustan las mujeres: "Yo le he dado besos a las chicas, yo no me lave las manos, yo acepto, y a mí no me gustan las chicas".

Beso de Karina García y La Jesuu
Karina García y La Jesuu no se han pronunciado sobre su beso. (Fotos Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ana del Castillo mostró que se le cayó diente Talento nacional

Reconocida artista perdió un diente tras comerse dulce colombiano: así quedó

La artista mostró en video cómo le quedó la boca tras perder un diente luego de morder conocido dulce colombiano: "Ayudaaa".

Natasha Klauss se separa por tercera vez Talento nacional

Natasha Klauss se divorció por tercera vez y así vivió la separación: "estoy en terapia"

La actriz Natasha Klauss dio a conocer lo doloroso que ha sido para ella su proceso de separación.

Filtran supuesta foto de WestCol sin diseño de sonrisa Talento nacional

¿Qué compró Westcol con su primer sueldo como streamer?

Antes del éxito y la fama, Westcol vivió momentos de humildad que hoy resurgen en redes y emocionan a sus seguidores.

Lo más superlike

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Hijo de Violeta Bergonzi enternece al reconocerla en la pantalla de TV en MasterChef Celebrity

Violeta Bergonzi ve todos los capítulos de MasterChef Celebrity y lo hace junto a su familia, su hijo enamoró.

Viral

Viral: Mujer enfrenta a una mesera que tomó el número de su novio tras pagar con billetera digital

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe Talento internacional

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe

Angie Miller aclara rumores que la relacionan con el caso B-King. Talento internacional

Angie Miller aclara su vínculo con B-King y pide respeto tras más de un mes de su fallecimiento

Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos Talento internacional

Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos