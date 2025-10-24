Yina Calderón reaccionó a beso de Karina García con La Jesuu: "Se le moja la canoa"

Yina Calderón constantemente está generando controversia en redes sociales por sus declaraciones y muestra de esto fue su reacción al beso de Karina García y La Jesuu.

Yina Calderón opinó del video que salió a la luz del beso entre Karina García y La Jesuu

El pasado 18 de octubre se llevó a cabo el evento de boxeo organizado por WestCol llamad Stream Fighters, en donde participaron diferentes celebridades como Yina Calderón, Karina García, entre otros.

Tras este evento, varios de los participantes de este evento se fueron a un after party en la capital colombiana y en medio de esta fiesta grabaron a Karina García y La Jesuu dándose un beso.

Este video se viralizó y ha dado bastante de qué hablar en redes sociales, por eso, Yina Calderón en medio de una transmisión en vivo junto a sus hermanas decidieron comentar y dar su opinión al respecto.

¿Cómo reaccionaron Yina Calderón y sus hermanas al beso de Karina García y La Jesuu?

En medio de la transmisión en vivo, tanto Yina como sus hermanas Leonela y Claudia fueron dando su opinión al respecto.

Yina Calderón por su parte criticó a Karina García por haberle dado un beso a La Jesuu, principalmente, porque ella sentía que habían mujeres más lindas.

Lo que yo digo es que Karina habiendo tantas mujeres (tose).

Leonela aseguró que para ella ese beso había sido producto de la fiesta y algo sin ningún motivo o atracción de fondo: "Yo digo que es un pico de amistad".

Sin embargo, Claudia Calderón, sí fue más dura y aseguró que para ella cuando una mujer u hombre le daba beso a alguien de su mismo género era porque en el fondo sí era homos*xual.

Que borracha o no borracha le den un pico a una mujer es porque sí se le moja un poquito la canoa.

¿Qué reveló hermana de Yina Calderón sobre Karina García?

En medio de esta transmisión en vivo, Leonela Calderón, contó una anécdota que tuvo con Karina García, cuando la vio besándose con otra influenciadora.

Ustedes saben que yo viví un momento con Karina en el de la Epa. En donde compartí con ella y con Marilyn Oquendo y yo sí lo dije que ellas se estaban besando mientras yo conducía la camioneta y ellas se fueron para el hotel.

Leonela aseguró que para ella, a Karina sí le gustaban los hombres, pero que en medio de sus borracheras y fiestas le gustaba darle picos a sus amigas.

Por su parte, Yina Calderón aseguró que ella ha hecho lo mismo y que no por eso le gustan las mujeres: "Yo le he dado besos a las chicas, yo no me lave las manos, yo acepto, y a mí no me gustan las chicas".