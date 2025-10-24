Juliana Calderón se defiende de quienes la acusan de celebrar el fracaso de Yina

Pronto se cumple una semana desde el momento en el que Yina Calderón abandonó el enfrentamiento de boxeo que tenía estipulado contra Andrea Valdiri. Sin embargo, el tema continúa en tendencia.

Aparte de Yina y Andrea, otro de los rostros que ha sido mencionado es el de la hermana de la empresaria de fajas, Juliana Calderón.

Artículos relacionados Viral Fallece reconocida influencer colombiana en medio de un robo: esto es lo que se sabe

¿Por qué Juliana Calderón fue tachada tras Yina Calderón desistir a boxear?

El motivo por el que Juliana Calderón ha sido tachada se debe a que en medio de toda la controversia, cuando Yina abandonó el ring, la gente comenzó a gritar y la joven se unió a las algarabías en contra de su hermana.

En ese sentido, muchos no entendieron por qué Juliana actuó de tal manera, sabiendo que estaban yéndose en contra de su familia.

Pues bien, la también abogada apareció en historias de Instagram donde dio su postura al respecto y se defendió.

Juliana Calderón es abogada de profesión | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Talento nacional Sale a la luz la última publicación del integrante de Buen día, Colombia que falleció

¿Cómo se defendió Juliana Calderón por haber celebrado en contra de su hermana, Yina Calderón?

En el relato de Juliana Calderón, expresó que no tiene la más mínima idea por qué reaccionó uniéndose a los gritos en contra de su hermana, sino que ella estaba en estado de shock, que no sabe qué hizo en ese momento.

"Aparece que yo estoy haciéndole bully1ng a mi hermana en el ring, donde toda la gente comienza como a gritar 'Yina se c4gó' y yo comienzo a festejar. Vean, les quiero aclarar que en ese momento yo estaba en shock, tenía nervios, no sabía qué es lo que estaba diciendo, yo estaba en otras cosas y no caí en cuenta", explicó Juliana Calderón.

En la misma vertiente, la influencer dijo que Yina Calderón le hizo reclamo, pero justificó que en vista del furor del evento y todo lo que ocurrió en cuestión de segundos, no entendía nada de lo que estaba ocurriendo.

Yina Calderón le hizo reclamo a su hermana | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Así se conocieron Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada: "Era todo lo que yo le pedí a Dios"

Por otro lado, Juliana Calderón también había protagonizado un altercado con la mamá de Andrea Valdiri, ya que entre las dos comenzaron a cruzarse palabras por sus familiares que iban a enfrentarse. Yina Calderón y Andrea Valdiri concordaron en dejar de hablar la una de la otra en redes sociales.