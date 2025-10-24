Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juliana Calderón se defiende de quienes la acusan de celebrar el fracaso de Yina

Juliana Calderón reveló la razón por la que festejó en contra de su propia hermana, Yina Calderón.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón, Juliana Calderón
Juliana Calderón se defiende de quienes la acusan de celebrar el fracaso de Yina | Foto del Canal RCN.

Pronto se cumple una semana desde el momento en el que Yina Calderón abandonó el enfrentamiento de boxeo que tenía estipulado contra Andrea Valdiri. Sin embargo, el tema continúa en tendencia.

Aparte de Yina y Andrea, otro de los rostros que ha sido mencionado es el de la hermana de la empresaria de fajas, Juliana Calderón.

Artículos relacionados

¿Por qué Juliana Calderón fue tachada tras Yina Calderón desistir a boxear?

El motivo por el que Juliana Calderón ha sido tachada se debe a que en medio de toda la controversia, cuando Yina abandonó el ring, la gente comenzó a gritar y la joven se unió a las algarabías en contra de su hermana.

En ese sentido, muchos no entendieron por qué Juliana actuó de tal manera, sabiendo que estaban yéndose en contra de su familia.

Pues bien, la también abogada apareció en historias de Instagram donde dio su postura al respecto y se defendió.

Juliana Calderón
Juliana Calderón es abogada de profesión | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Cómo se defendió Juliana Calderón por haber celebrado en contra de su hermana, Yina Calderón?

En el relato de Juliana Calderón, expresó que no tiene la más mínima idea por qué reaccionó uniéndose a los gritos en contra de su hermana, sino que ella estaba en estado de shock, que no sabe qué hizo en ese momento.

"Aparece que yo estoy haciéndole bully1ng a mi hermana en el ring, donde toda la gente comienza como a gritar 'Yina se c4gó' y yo comienzo a festejar. Vean, les quiero aclarar que en ese momento yo estaba en shock, tenía nervios, no sabía qué es lo que estaba diciendo, yo estaba en otras cosas y no caí en cuenta", explicó Juliana Calderón.

 

En la misma vertiente, la influencer dijo que Yina Calderón le hizo reclamo, pero justificó que en vista del furor del evento y todo lo que ocurrió en cuestión de segundos, no entendía nada de lo que estaba ocurriendo.

Yina Calderón
Yina Calderón le hizo reclamo a su hermana | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Por otro lado, Juliana Calderón también había protagonizado un altercado con la mamá de Andrea Valdiri, ya que entre las dos comenzaron a cruzarse palabras por sus familiares que iban a enfrentarse. Yina Calderón y Andrea Valdiri concordaron en dejar de hablar la una de la otra en redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ana del Castillo mostró que se le cayó diente Talento nacional

Reconocida artista perdió un diente tras comerse dulce colombiano: así quedó

La artista mostró en video cómo le quedó la boca tras perder un diente luego de morder conocido dulce colombiano: "Ayudaaa".

Natasha Klauss se separa por tercera vez Talento nacional

Natasha Klauss se divorció por tercera vez y así vivió la separación: "estoy en terapia"

La actriz Natasha Klauss dio a conocer lo doloroso que ha sido para ella su proceso de separación.

Filtran supuesta foto de WestCol sin diseño de sonrisa Talento nacional

¿Qué compró Westcol con su primer sueldo como streamer?

Antes del éxito y la fama, Westcol vivió momentos de humildad que hoy resurgen en redes y emocionan a sus seguidores.

Lo más superlike

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Hijo de Violeta Bergonzi enternece al reconocerla en la pantalla de TV en MasterChef Celebrity

Violeta Bergonzi ve todos los capítulos de MasterChef Celebrity y lo hace junto a su familia, su hijo enamoró.

Viral

Viral: Mujer enfrenta a una mesera que tomó el número de su novio tras pagar con billetera digital

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe Talento internacional

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe

Angie Miller aclara rumores que la relacionan con el caso B-King. Talento internacional

Angie Miller aclara su vínculo con B-King y pide respeto tras más de un mes de su fallecimiento

Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos Talento internacional

Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos