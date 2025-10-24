Reconocida artista perdió un diente tras comerse dulce colombiano: así quedó

En las últimas horas un reconocida artista de vallenato se ha vuelto tendencia luego de revelarles a sus seguidores que había perdido un diente por comerse un dulce.

Artículos relacionados Viral Fallece reconocida influencer colombiana en medio de un robo: esto es lo que se sabe

¿Cuál fue la artista a la que se le cayó un diente por dulce colombiano?

La artista que perdió su diente fue la cantante de vallenato, Ana del Castillo, quien es una de las mayores exponentes de este género en Colombia.

La artista se caracteriza por su carisma y la forma de decir las cosas sin filtro, esto lo demostró recientemente cuando perdió uno de sus dientes por comerse un dulce.

Ana del Castillo apareció a través de sus historias de Instagram hablando sin mostrarse asegurando que le había pasado una situación que no podía quedarse callada y que la tenía en shock.

Buenas noches mi gente, no me puedo callar esto, no aguanto más.

La artista aseguraba que le había pasado una situación inesperada y que quería saber si a alguno de sus seguidores le había sucedido.

No sé si usted tiene una tienda cerca a su casa y le haya pasado una situación así como yo.

Ana del Castillo mostró que perdió un diente por un dulce. (AFP: JORGE GUERRERO)

Artículos relacionados Talento nacional Sale a la luz la última publicación del integrante de Buen día, Colombia que falleció

¿Cómo quedó Ana del Castillo luego de perder diente por un dulce?

Ana del Castillo les contó a sus seguidores que se había comprado un dulce conocido en Colombia en la tienda más cerca de donde se estaba quedando.

Compré unos dulcecitos de jengibre con panela, de esos duritos y me quedó el diente ahí.

Este antojo de dulce le costó caro a la artista, ya que tras morderlo perdió uno de sus dientes, el cual se quedó clavado en la golosina.

La cantante de vallenato tras contarles a sus seguidores lo que le había pasado y darles todo el contexto de la situación.

Miren, tu desdentada favorita de vallenato, gracias, Colombia.



La artista se tomó con gracia el suceso y no dudó en pedirle ayuda a su odontólogo de confianza: "Ayudaaa".

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón reaccionó a beso de Karina García con La Jesuu: "Se le moja la canoa"

¿Qué reacciones dejó la caída del diente de Ana del Castillo?

Como era de esperarse este imprevisto que le pasó a Ana del Castillo no ha pasado por desapercibido en redes sociales.

Muchos han elogiado la actitud de la cantante de vallenato de tomarse con gracia lo que le pasó y más dejar verles a ellos cómo quedó tras perder un diente.

Asimismo, muchos se unieron a su sentirse y contaron experiencias que les pasó similares con algún alimento.