Javier Gómez, aspirante a La casa de los famosos, rompió el silencio por disputa con fandom de Emiro

Javier Gómez está en contraparte con los seguidores de Emiro Navarro, así que compartió lo que ocurrió y qué piensa de ello.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Javier Gómez
Javier Gómez, aspirante a La casa de los famosos, rompió el silencio por disputa con fandom de Emiro | Foto del Canal RCN.

El DJ y bailarín Javier Gómez, también conocido como 'El Javi', se encuentra aspirando para entrar a La casa de los famosos Colombia 3.

Sin embargo, sucedió que el joven barranquillero hizo un comentario que de inmediato lo relacionaron con el influencer Emiro Navarro, así que provocó que el fandom de su colega de redes sociales se fuese en su contra.

¿Por qué el fandom de Emiro Navarro se puso en contra de Javier Gómez?

En resumidas cuentas, Javier comentó que si él llegase a entrar a La casa de los famosos no iba a negar comida, dando a entender una situación que fue viral cuando, al parecer, Emiro no le habría dado un plato de alimentos a Altafulla.

Pues bien, el comentario del bailarín desató la inconformidad de muchos, quienes empezaron a hacer campaña en su contra. Ante esto, el aspirante al reality del Canal RCN rompió el silencio.

Javier Gómez, Emiro Navarro
Javier Gómez dejó indirecta para Emiro Navarro en su aspiración a La casa de los famosos | Foto del Canal RCN.

A través de la propuesta de conversación a cargo de Dímelo King, el barranquillero se refirió al tema de las diferencias con el fandom de Emiro.

¿Qué opinó Javier Gómez, aspirante a La casa de los famosos 3, sobre la polémica con el fandom de Emiro Navarro?

De acuerdo con el joven DJ, la gente no sabe las cosas como son. En su relato, indicó que, en su momento, él habló de Emiro para defender a la mejor amiga del influencer, quien se llama Karola, después en el proceso de La casa de los famosos le contaron que Navarro dio buenas referencias de él y se sintió agradecido.

"En ningún momento, cuando a mí me preguntan, lo hice con la intensión de dañar a Emiro; por el contrario, yo soy la persona más interesada en dar ese paso de mi vida", manifestó 'El Javi'.

Javier Gómez
Javier Gómez tiene furiosos a los seguidores de Emiro Navarro | Foto del Canal RCN.

A renglón seguido, el aspirante a La casa de los famosos Colombia 3 abordó la situación con los seguidores de Emiro Navarro.

En sus palabras, comunicó que está totalmente consciente de la campaña que se formó, puntualmente de "desprestigio contra su nombre".

Así las cosas, Javier Gómez catalogó como "innecesario" que muchos se hayan puesto en su contra, pues sueña con ser parte del reality de la vida en vivo.

